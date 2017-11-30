Рівненські депутати підозрюють, що синагогу хочуть продати

На засіданні комунальної комісії Рівненської облради, яке відбулося 29 листопада, депутати вирішили навідатися в Дубно, аби на власні очі побачити в якому стані перебуває місцева синагога.

Дубенська міська рада звернулася до обласних обранців з проханням передати синагогу їм на баланс. Проте, депутат облради Михайло Кириллов припускає, що таким чином будівлю намагаються продати. В свою чергу, заступник голови облради зазначив, що коли будівля буде підпорядкована місцевій владі на її ремонт буде простіше знайшти гроші.

Наразі синагога перебуває на балансі історико-культурного заповідника Дубна.

Аби розібратися в сиутації, члени комісії вирішили поїхати в Дубно і на власні очі побачити стан синагоги, повідомляє TakeInfo.net.