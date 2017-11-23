На Запоріжжі впорядкували старовинний єврейський цвинтар

28 листопада 2017, 11:45 | Реставрація, збереження культурної спадщини | 0 |   | Код для блогу |  | 

На території нинішнього села Смирнове Більмацького району учасниками загону місцевої самооборони "Берда" разом із представниками об'єднаного центру "Мазаль Тов" привели до ладу єврейське кладовище 19-го сторіччя.

Про це повідомляє портал Depo.Запоріжжя з посиланням на Громадське об'єднання "Берда".

Активісти обласного єврейського общинного центру пообіцяли надати детальну інформацію про людей, які були одними з перших поселенців на землях біля річки Берда.

Село Смирнове до 1946 року носило назву Попівка. Тут мешкала доволі численна єврейська община. Відомо, що станом на 1886 рік в селі вже існувала синагога.

В Олександрівську (колишня назва Запоріжжя), за даними першого перепису населення Російської імперії 1897 року, "єврейська" мова (ідиш) була другою за вживаністю після української.

 

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теги до статті:Єврейські кладовища,Юдеї
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