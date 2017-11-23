У Андріївській церкві Києва реставрують ліпнину та позолоту під куполом

Проводяться внутрішні реставраційні роботами в Андріївській церкві у Києві. Про це «Вечірньому Києву» розповів ділиться заступник генерального директора Національного заповідника «Софія Київська» Вадим Кириленко.

-Станом на сьогодні будівельне риштування змонтовано під самий купол Андріївської церкви. Риштуванням заставлений весь внутрішній простір пам’ятки. Ведуться малярні та ліпні роботи.

Замінюється стара електрична проводка та пожежно - охоронна сигналізація на нову. Працюють живописці, позолотники та ліпники – майстри високої кваліфікації. Перевіряв, як ведуться роботи і виявив, що у кожного нормального реставратора є скальпель, - сміється Вадим Кириленко. – Роботи для професіоналів тут дуже багато, але за рік, сподіваюся, впораємося. Головне – вистачило б грошей на те, щоб зробити все досконало. До того ж, ми виконали ще й перший етап передпроектних робіт по пам’ятці архітектури ХVІІІ ст. Бурса, що розташований біля стін собору Святої Софії.

Вже виконано: шурфування фундаментів та міжповерхових перекриттів, проведено геологічні дослідження та відбір зразків для лабораторних досліджень, розпочато складання звітів та відповідних актів. Дякую Міністерству культури України за своєчасне фінансування. Дякую керівництву Архіву за допуск проектантів та фахівців заповідника до приміщень пам’ятки. До кінця року плануємо завершити всі заплановані роботи в повному обсязі.