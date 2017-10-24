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На зиму львівські волонтери накрили плівкою дерев’яний храм ХVІІ століття
24 жовтня 2017, 13:56 | Реставрація, збереження культурної спадщини | 0 | | Код для блогу | |
На Львівщині волонтери прагнуть врятувати пам’ятку архітектури національного значення – дерев’яний храм 1693 року у селі Кугаїв Пустомитівського району. Для цього вони організували збір коштів. Поки грошей на відновлення немає, на зиму пам’ятку накрили плівкою.
Про це сьогодні, 24 жовтня, у коментарі ІА ZIK повідомив волонтер, іконописець Богдан Зятик.
Він зазначив, що на відновлення храму розроблений проект кошторисної документації на 3 млн грн. Минулого року у грудні виділили 800 тис. грн на реставрацію церкви, однак, на жаль, кошти не були освоєні.
«Це сталося, тому що у грудні ніхто не міг замінювати перекриття. Відповідно, гроші пішли на інші проекти, які фінансує область», – пояснив волонтер.
Він зазначив, аби ситуація не повторилася наступного року, розпочали збір коштів: «Ми домовилися з лісництвом, щоб нам допомогли з дубовими балками. Зараз поки перекрили церкву паропроникною плівкою, щоб до зими храм ще більше не затікав і не гнив».
Зараз триває збір коштів на гонту. Для цього у Facebook створили спільноту «Врятувати церкву в Кугаєві!». Уже вдалося зібрати понад 14 тис. грн.
«Гонта – найбільш коштовна річ. Ми порахували, що нам потрібно 21 тис. 300 гонтин на дах. Виходить досить солідна сума», – зазначив Богдан Зятик.
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