На зиму львівські волонтери накрили плівкою дерев’яний храм ХVІІ століття

24 жовтня 2017, 13:56 | Реставрація, збереження культурної спадщини | 0 |   | Код для блогу |  | 

На Львівщині волонтери прагнуть врятувати пам’ятку архітектури національного значення – дерев’яний храм 1693 року у селі Кугаїв Пустомитівського району. Для цього вони організували збір коштів. Поки грошей на відновлення немає, на зиму пам’ятку накрили плівкою.

Про це сьогодні, 24 жовтня, у коментарі ІА ZIK повідомив волонтер, іконописець Богдан Зятик.

Він зазначив, що на відновлення храму розроблений проект кошторисної документації на 3 млн грн. Минулого року у грудні виділили 800 тис. грн на реставрацію церкви, однак, на жаль, кошти не були освоєні.

«Це сталося, тому що у грудні ніхто не міг замінювати перекриття. Відповідно, гроші пішли на інші проекти, які фінансує область», – пояснив волонтер.

Він зазначив, аби ситуація не повторилася наступного року, розпочали збір коштів: «Ми домовилися з лісництвом, щоб нам допомогли з дубовими балками. Зараз поки перекрили церкву паропроникною плівкою, щоб до зими храм ще більше не затікав і не гнив».

Зараз триває збір коштів на гонту. Для цього у Facebook створили спільноту «Врятувати церкву в Кугаєві!». Уже вдалося зібрати понад 14 тис. грн.

«Гонта – найбільш коштовна річ. Ми порахували, що нам потрібно 21 тис. 300 гонтин на дах. Виходить досить солідна сума», – зазначив Богдан Зятик.

 

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теги до статті:Дерев'яні храми Львівщини,Реставрація церков на Західній Україні
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