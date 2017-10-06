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На Львівщині відреставрують чотири пам’ятки культурної спадщини
10 жовтня 2017, 16:41 | Реставрація, збереження культурної спадщини | 0 | | Код для блогу | |
Під час сесії 10 жовтня депутати Львівської облради проголосували за внесення змін до програми «Охорона і збереження культурної спадщини Львівської області на 2016-2018 роки» . Відтак перерозподіл коштів дозволить продовжити реставрацію чотирьох культурних пам’яток на Львівщині, інформують у прес-службі ЛОДА.
Як зазначила т.в.о. директора департаменту архітектури та розвитку містобудування Львівської ОДА Оксана Ткачу, відреставрують дерев’яну церкву Святого Михаїла у селі Ісаї Турківського району, церкву Воздвиження Чесного Хреста у Дрогобичі, храм Різдва Пресвятої Богородиці у смт Щирець Пустомитівського району та монастирський храм з дзвіницею в смт Підкамінь Бродівського району.
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- 10 жовтня 2017, 20:34
Десять дев (пять мудрых и пять немудрых) в притче Христа - это НИКАК не "десять невест", которые, дескать, "решили выйти замуж за одного жениха". А это лишь ПОДРУГИ одной невесты |
- 10 жовтня 2017, 20:03
Касательно притч Христа, здесь важно отметить два отнюдь не сюрреалестичных момента: во первых все они опираются в первую очередь на здравый смысл, во вторых никогда не оправдывают ничего |
- 10 жовтня 2017, 19:06
Теорія про "легализацию полигамных браков" у притчі про десятьох дів може виникнути хіба від хибної уяви. Цілий 25 розділ Євангелії від Матея присвячений Другому Пришестю Христа і настанню |
- 10 жовтня 2017, 19:04
Браво, Fr. Valerii! Ви тут, вважаю, дуже добре й аргументовано відповіли шановному mufti Said. І йому, як виглядає, крити НІЧИМ! |
- 10 жовтня 2017, 18:29
А это у него, судя по всему, такая острая психопатология. Или даже, скорее всего, одержимость нечистым, злым духом. Бедняжка, надо полагать, очень страдает и, мучимый этим демоном, исходит пеной |
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