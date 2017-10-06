На Львівщині відреставрують чотири пам’ятки культурної спадщини

Під час сесії 10 жовтня депутати Львівської облради проголосували за внесення змін до програми «Охорона і збереження культурної спадщини Львівської області на 2016-2018 роки» . Відтак перерозподіл коштів дозволить продовжити реставрацію чотирьох культурних пам’яток на Львівщині, інформують у прес-службі ЛОДА.

Як зазначила т.в.о. директора департаменту архітектури та розвитку містобудування Львівської ОДА Оксана Ткачу, відреставрують дерев’яну церкву Святого Михаїла у селі Ісаї Турківського району, церкву Воздвиження Чесного Хреста у Дрогобичі, храм Різдва Пресвятої Богородиці у смт Щирець Пустомитівського району та монастирський храм з дзвіницею в смт Підкамінь Бродівського району.