Завершено реставрацію унікальних Царських врат з Андріївської церкви у Києві

Заступник гендиректора Національного заповідника "Софія Київська" Вадим Кириленко розповів, що реставратори закінчили роботи по відновленню Царських врат з іконостасу Андріївської церкви. Про це повідомляє "Сьогодні".

"Найближчим часом вони будуть виставлені в Софійському соборі, і їх зможуть побачити кияни та гості нашого міста.

Після завершення реставрації Андріївської церкви вони будуть повернуті на своє історичне місце в іконостасі ХVІІІ століття", – розповів Кириленко. Нагадаємо, зараз тривають ремонтно-реставраційні роботи в інтер'єрі храму – пам'ятника архітектури.

Проходить реконструкція інженерних мереж, а архітектори і технологи "чаклують" над вирішенням щодо фарбування інтер'єру.

Фасад Андріївської церкви вже повністю відновлений, недавно була відкрита оглядовий майданчик, з якого відкриваються чудові краєвиди на місто.

Також повністю відреставровані і чавунні сходи, що ведуть до храму.