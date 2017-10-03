Завершено реставрацію унікальних Царських врат з Андріївської церкви у Києві

5 жовтня 2017, 10:45 | Реставрація, збереження культурної спадщини | 0 |   | Код для блогу |  | 

Заступник гендиректора Національного заповідника "Софія Київська" Вадим Кириленко розповів, що реставратори закінчили роботи по відновленню Царських врат з іконостасу Андріївської церкви. Про це повідомляє "Сьогодні".

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"Найближчим часом вони будуть виставлені в Софійському соборі, і їх зможуть побачити кияни та гості нашого міста.

Після завершення реставрації Андріївської церкви вони будуть повернуті на своє історичне місце в іконостасі ХVІІІ століття", – розповів Кириленко. Нагадаємо, зараз тривають ремонтно-реставраційні роботи в інтер'єрі храму – пам'ятника архітектури.

Проходить реконструкція інженерних мереж, а архітектори і технологи "чаклують" над вирішенням щодо фарбування інтер'єру.

Фасад Андріївської церкви вже повністю відновлений, недавно була відкрита оглядовий майданчик, з якого відкриваються чудові краєвиди на місто.

Також повністю відреставровані і чавунні сходи, що ведуть до храму.

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теги до статті:Андріївська церква Києва,Реставрація
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    • Василий Петров | 5 жовтня 2017, 10:21

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