На Сумщині відновлюють старовинний храм, що згорів у 2014 році

Старовинний храм Успіння Богородиці в Чуйківці, що на Яппільщині, вщент згорів у березні 2014 року. Про це повідомляє УНІАН-релігії.

Мешканці втратили не лише духовний центр, а і святиню, яку їх прадіди побудували майже одночасно з заснуванням села - у 1730 році. Сьогодні церкву в селі намагаються відбудувати, зробити її хоча б візуально схожою на оригінальну.

Успенська церква в Чуйківці є безцiнною пам’яткою народної дерев’яної архiтектури, найдавнiшою на Сумщинi дерев’яною церквою. У 90-тих роках її включили до Звіду пам’яток історії та культури України, після чого поставили на державний облік як пам’ятку архітектури й містобудування місцевого значення.