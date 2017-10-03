На Сумщині відновлюють старовинний храм, що згорів у 2014 році

3 жовтня 2017, 09:35 | Реставрація, збереження культурної спадщини | 0 |   | Код для блогу |  | 

Старовинний храм Успіння Богородиці в Чуйківці, що на Яппільщині, вщент згорів у березні 2014 року. Про це повідомляє УНІАН-релігії.

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Мешканці втратили не лише духовний центр, а і святиню, яку їх прадіди побудували майже одночасно з заснуванням села - у 1730 році.  Сьогодні церкву в селі намагаються відбудувати, зробити її хоча б візуально схожою на оригінальну.

Успенська церква в Чуйківці є безцiнною пам’яткою народної дерев’яної архiтектури, найдавнiшою на Сумщинi дерев’яною церквою. У 90-тих роках її включили до Звіду пам’яток історії та культури України, після чого поставили на державний облік як пам’ятку архітектури й містобудування місцевого значення.

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теги до статті:Реставрація
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