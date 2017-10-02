Частину відреставрованих фресок Гарнізонного храму у Львові вже можна буде побачити у жовтні

Гарнізонний храм Святих апостолів Петра і Павла Львівської архиєпархії УГКЦ, відомий у Львові як костел отців єзуїтів (1610-1630 рр.), пам’ятка архітектури національного значення, потребує реставрації. У радянський період храм використовували як книгосховище Львівської національної бібліотеки імені В. Стефаника НАН України.

Про це повідомляє Департамент інформації УГКЦ.

За старанням військовослужбовців та громади міста Львова храм було відкрито 6 грудня 2011 року з нагоди 20-ї річниці відродження Збройних сил України. За ці роки храм став місцем не лише молитви, а й соціального служіння. У час російсько-української війни храм активно підтримує українських воїнів, їхні родини, дбає про тих, хто потребує допомоги, проводжає в останню путь вірних синів і доньок України, що віддали своє життя за Батьківщину.

Враховуючи те, що понад 65 років храм використовувався не за призначенням, сьогодні він потребує термінових реставраційних робіт. На сьогодні спільними зусиллями громади храму, окремих меценатів та за грантової підтримки Міністерства культури і національної спадщини Республіки Польща вдалося провести перший етап реставраційних робіт стінопису храму – цінних фресок XVIII століття, роботи Франциска та Севастіана Екштайнів. Прикро, але за ці роки не отримали жодної фінансової підтримки на реставрацію храму від Української Держави, незважаючи на те, що святиню неодноразово відвідували представники влади. Для реставрації фресок залучено найкращих фахівців з України та Польщі, переважно науковців та реставраторів Львівської та Краківської академії мистецтв.

Наступний етап реставраційних робіт розрахований на 2018-2022 роки і буде охоплювати понад 1000 кв. м площі стінопису (фресок). За підрахунками експертів, вартість реставраційних робіт 2018-2022 року становитиме 425 тис. американських доларів. Ця сума включає реставраційні матеріали, оплату праці та оренду риштування. За підтримки поодиноких жертводавців уже вдалося зібрати 160 тис. доларів, які буде витрачено на встановлення, оренду та обслуговування риштування і частково на виконання реставраційних робіт. Залишається ще зібрати 265 тисяч, щоб успішно завершити проект.