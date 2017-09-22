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У Львові відреставрують низку старовинних храмів
25 вересня 2017, 12:30 | Реставрація, збереження культурної спадщини | 0 | | Код для блогу | |
Управління охорони історичного середовища Львівської міської ради підписало з приватним підприємством «Володар-Маркет» угоду на проведення реставраційних робіт у храмі Святої Трійці, що на вул. Тершаковців, 1. Вартість ремонтно-реставраційних робіт – 3,349 млн грн. Про це інформує Zaxid.net.
Замовником робіт є управління охорони історичного середовища. Виконавцем, згідно з даними системи електронних торгів ProZorro, є приватне підприємством «Володар-Маркет». Тендер на проведення робіт двічі скасовували через відсутність учасників.
Згідно з угодою, яку підписали 21 вересня, роботи мають розпочатися у жовтні цього року і триватимуть до грудня 2018 року.
До слова, будівництво храму Святої Трійці у Львові розпочали будувати у 1739 р. як монастир сестер сакраменток за проектом Бернарда Меретина. Сучасного вигляду костел набув після перебудови у 1881–1887 рр. за проектом Адольфа Мінасевича. На початку 1990-х років будівлі колишніх монастиря сакраменток і костелу Заручин Марії передали у розпорядження УГКЦ.
Нагадаємо, 14 вересня Львівська міськрада виділила додаткові кошти на реставрацію двох храмів. Зокрема депутати виділили додатково 719 тис. грн на реставрацію Гарнізонного храму святих апостолів Петра і Павла (костел єзуїтів), а також 300 тис. грн – на реставрацію храму Святої Трійці на вул. Тершаковців.
Також цього року триватимуть роботи і в інших храмах Львова. Зокрема ремонтно-реставраційні роботи пам’ятки архітектури національного значення 1607 р. – костелу Непорочного зачаття Монастиря сс. Кларисок («Музей Пінзеля»). Також цього року продовжуються ремонтно-реставраційні роботи гарнізонного храму Петра і Павла, що на вул. Театральній, 11, а також реставрація костелу Домініканців на пл. Музейній, 3. Також у місті реставрують найдавнішу церкву Львова – храм Святого Миколая на вул. Богдана Хмельницького. Реставрація коштуватиме майже 3,5 млн грн, які виділили з бюджету міста.
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