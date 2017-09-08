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У Львові відкрили відреставровану браму каплиці Боїмів
9 вересня 2017, 18:06 | Реставрація, збереження культурної спадщини | 0 | | Код для блогу | |
У Львові 9 вересня, відкрили відреставровану браму каплиці Боїмів, пам’ятки національного та сакрального значення 17 століття. Урочистість відбулася у межах відзначення Днів європейської спадщини.
За повідомленням Zaxid.net, міський голова Львова Андрій Садовий на знак подяки подарував двом реставраторам Андреасу Альтгаммеру та Юрію Миколаїшину монети Короля Данила Галицького. Опісля гендиректор Львівської національної галереї мистецтв ім. Б. Возницького Тарас Возняк запросив усіх увійти до каплиці. Відреставровані двері відкривали спеціально виготовленим ключем, повідомили у прес-службі Львівської міськради.
«Велика подяка вам за цю прекрасну роботу, яку ви зробили. Пригадую, одного разу приїхали дуже інтелігентні гості до Львова, оглядали місто, вони були тут перший раз, і сказали прості слова – «які красиві люди жили тут 100 -200 років тому, бо лише красиві люди можуть творити таку божественну архітектуру». Сьогодні цікаво, що будуть про нас говорити через 100-200 років. А будуть говорити те, як ми сьогодні живемо, як ми вміємо цей діамант зберегти, як ми вміємо тішити людей новими пам’ятками архітектури. Сьогодні особливий день – ми поринаємо в історію, реставруємо ці прекрасні двері. Я часто сюди запрошую поважних гостей в цю каплицю. Життя швидко пливе і треба після себе хоч щось лишити – хоча би таку красу», – сказав міський голова Львова Андрій Садовий.
Керівниця управління охорони історичного середовища Львівської міськради Лілія Онищенко вважає, що поетапна – крок за кроком – реставрація каплиці Боїмів є правильним підходом, оскільки уся пам’ятка є великим викликом для реставраторів.
За її словами, двері до каплиці реставрували за підтримки GIZ. Німецький фахівець Андреас Альтгаммер керував цими роботами, а виконували їх місцеві фахівці з обробки металу – Юрій Миколаїшин та Максим Собуцький.
Андреас Альтгаммер зазначив, що GIZ хотіло закласти початок робіт над цією пам’яткою.
«Ми підійшли до всіх робіт дуже бережно і з великою відповідальністю. Для реставрації і доповнення втрачених частин ми використовували матеріал, якому 200 років», – повідомив він і додав, що завдяки співпраці із GIZ у Львові упродовж останніх семи років вдалося сформувати коло спеціалістів, які можуть якісно виконувати реставрацію.
«Реставрація – це річ непересічна. Цей об’єкт є знаковим для нашого міста і ми розуміли, наскільки ми маємо високу міру відповідальності за цей об’єкт. Була велика увага історико-охоронних органів міста до цього об’єкту, проводились попередньо дискусії, узгоджувались процеси роботи. Останні 2-3 тижні хлопці працювали і в суботу, і в неділю. Ми стикнулись з тим, чого раніше не робили – це відновлення замка, виготовлення ключів. Ми переглянули дуже багато книжок. По замку – для нас це був виклик, ми ключі підбирали, дивились по книжках. Ключ є унікальний», – сказав реставратор металу «Оберіг груп» Юрій Миколаїшин.
Нагадаємо, 25 липня, відбувся демонтаж металевої брами каплиці Боїмів – пам’ятки національного значення 17 століття у Львові, для проведення реставрації. Реставрація брами відбувалася на замовлення міста, а саме Львівської національної галереї мистецтв, за підтримки управління охорони історичного середовища ЛМР. Роботи тривали п’ять тижнів. На час реконструкції брами в каплиці Боїмів було встановлено тимчасову, металеву браму. У п’ятницю, 8 вересня, відбувся монтаж відреставрованої брами.
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