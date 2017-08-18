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У селі Козина на Івано-Франківщині освятили відновлену старовинну церкву
23 серпня 2017, 09:54 | Реставрація, збереження культурної спадщини | 0 | | Код для блогу | |
Чин благословення відновленого храму здійснив 20 серпня архиєпископ і митрополит Івано-Франківський Володимир (Війтишин).
Церква св. Архистратига Михаїла в селі Козина побудована ще в XIX столітті – 1806 року. Святиня, попри те, що є дерев’яною, пережила дві світові війни, радянські часи. Як розповів кореспонденту РІСУ Наталії Палій парох села о. Миколай Затварницький, у приміщенні церкви зберігалися іконостас, ікони, які дивом не постраждали.
У 90-х роках минулого століття у храмі розпочали проводити богослужіння. Сьогодні ж зусиллями а небайдужих людей і громади, його відновлено.
«Ініціатором реставрації церкви став Любомир Пасічняк, який є старшим братом в церкві, – розповідає отець Миколай Затварницький. – Він їздив по області, бачив старовинні церкви і поставив собі за мету відреставрувати нашу. Хоча не всі підтримували таку ініціативу – це вдалося зробити. Коштами допомагали бізнесмени, до яких звертався пан Любомир, наша громада. План церкви, її проект ми віднайшли у Львові. Отже, згідно з ними, реставрували споруду. Зараз вона приваблює тим, що відреставрована гонтою. Попередньо майстри знімали шар фарби, шліфували під фальш-брус. Зараз у храмі все в одному кольорі. За декілька місяців церкву ще пофарбують».
Село Козина неподалік княжого Галича, Крилоса, тому церкву у селі відновлювали так, щоб вона гармоніювала з історичною місцевістю, у якій знаходиться.
Світлини зі сайту Івано-Франківської архиєпархії УГКЦ..
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