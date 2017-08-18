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У Києві на День Незалежності відкриють оглядовий майданчик Андріївської церкви
22 серпня 2017, 08:55 | Реставрація, збереження культурної спадщини | 0 | | Код для блогу | |
Національний заповідник "Софія Київська" має намір відкрити оглядовий майданчик Андріївської церкви в Києві після реконструкції з 24 серпня.
Про це сказав заступник директора з реставраційних та господарських робіт у Національному заповіднику "Софія Київська" Вадим Кириленко, інформує "Сегодня".
Зі сходів Андріївської церкви демонтовані останні будівельні риштування й технічні огородження.
24 серпня громадськості буде представлено відреставровані головні сходи, фасад й оглядовий майданчик.
"На оглядовому майданчику проводитимуть екскурсії тривалістю 40-50 хвилин, під час яких можна буде дізнатися не лише про Андріївську церкву, але і про історичну забудову по сусідству. Вони будуть платними, але вартість ще прораховується. Для тих, хто захоче дізнатися цікаві дані про святиню без екскурсії (ким і коли була заснована і інші історичні факти), на майданчику буде розміщено спеціальне інформаційне табло", - сказав Кириленко.
24 серпня в Андріївській церкві пройде "день відкритих дверей". Усі, хто бажає впродовж одного дня зможуть глянути, як майстри проводять реставраційні роботи усередині храму.
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