Поляки відреставрують низку сакральних пам’яток Львова

1 серпня 2017, 14:54 | Реставрація, збереження культурної спадщини | 0 |   | Код для блогу |  | 

Міністерство культури і національної спадщини Польщі цьогоріч проведе роботи на понад 8 млн грн на реставрацію у Львові пам’яток культури та сакральних споруд, повідомляє "Релігія в Україні" з посиланням на Сatholic-media.org і Velychlviv.com.

Так, на Личаківському кладовищі за кошти поляків буде відновлено надгробки, зокрема і трьом президентам Львова.

Окрім того, за 1,47 млн грн завершають реставраційні роботи у Латинському кафедральному Соборі Успіння.

913 тис. грн піде на завершення реставрації Вірменського кафедрального собору, а 2,8 млн грн – на храм Петра і Павла (костел єзуїтів).

За 945 тис. грн у Львові наведуть лад з храмом Святого Антонія і відремонтують Шпиталь святого Лазаря за 575 тис. грн.

Подібні реставраційні роботи у Львові відбуваються з 2008 року на основі протокольних узгоджень, підписаними представниками Мінкультури Польщі з представниками міської влади Львова.

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теги до статті:Реставрація церков на Західній Україні
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