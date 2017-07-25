- Новини
- Ексклюзив
- Точка зору
- Моніторинг
- Студії
- Сакральна культура
- Довідник релігій
- Ресурси
- Теми
- Проекти
- Про нас
У Гарнізонному храмі Львова реставратори вирішували як вберегти розписи XVIIІ ст.
31 липня 2017, 07:53 | Реставрація, збереження культурної спадщини | 0 | | Код для блогу | |
У Гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла Львівської архиєпархії УГКЦ 25 липня 2017 р відбулось засідання реставраційної ради у справі збереження розписів XVIIІ століття авторства Франциска та Себастіяна Екштайнів.
У реставраційній раді взяли участь українські та польські реставратори, зокрема професори Краківської та Львівської академій мистецтв, представники міністерства культури та національної спадщини республіки Польща, представники Національного музею імені А. Шептицького у Львові.
Цього року в жовтні завершується перший етап реставрації стінопису храму над святилищем (пресвітеріумом). Наступний етап реставрації стінопису розпочнеться у 2018 році та буде тривати до 2022 року. Для проведення цих реставраційних робіт необхідно зібрати понад 11 мільйонів гривень.
Реставрація фресок Гарнізонного храму є спільним проектом Міністерства культури і національної спадщини республіки Польща та Громади Гарнізонного храму святих апостолів Петра і Павла, УГКЦ. Про це інформує сайт Капеланство.
Рейтинг
0
0
додати коментар
Залишати коментарі можуть тільки зареєстровані відвідувачі Ввійти
Останні новини
Археологи знайшли нові відомості про період руйнування Першого храму | 31 липня 2017, 08:02 | Історія, археологія |
У Гарнізонному храмі Львова реставратори вирішували як вберегти розписи XVIIІ ст. | 31 липня 2017, 07:53 | Реставрація, збереження культурної спадщини |
УГКЦ організовує реабілітацію для медичних капеланів з військових госпіталів | 31 липня 2017, 07:49 | Віра і зброя |
На Личаківському кладовищі у Львові молилися за загиблих героїв АТО та Небесної сотні | 31 липня 2017, 00:18 | Віра і зброя |
В Україні треба прийняти закон про конкордат між Церквами та державою, - експерт | 30 липня 2017, 10:11 | Релігія і суспільство |
Останні коментарі
- 30 липня 2017, 13:10
Мы-это вся полнота ПРАВОСЛАВНЫХ ЦЕРКВЕЙ В УКРАИНЕ, исповедующих ПРАВОСЛАВНЫЙ СИМВОЛ ВЕРЫ, и РЕАЛЬНО ЖЕЛАЮЩИХ быть едиными в Поместной Православной Церкви Украины! Для таких как Григорьев |
- 29 липня 2017, 11:51
Мы - это кто? Признание раскольников ? На основании чего ? А о последствиях аферы с филькиной грамотой от Константинополя Глава государства думает ? |
- 28 липня 2017, 14:44
З яких пір депутат який відносить себе до УГКЦ знає щось про УПЦ? Він вже написав три закони, і усі є антиконституційними - думаю це гарний показник того, що пан черговий півник для побрехеньок. |
- 28 липня 2017, 11:31 |
- 28 липня 2017, 10:18 |
Популярні статті місяця
5 липня 2017, 13:12 | Журналістські розслідування | | | 23 липня 2017, 12:23
Конфлікт довкола озера: як на Волині православні баптистам хреститися заважали
4 липня 2017, 10:30 | Релігійна нетерпимість та вандалізм | | 27 липня 2017, 09:19
На Волині священик УПЦ (МП) заважав провести баптистам Таїнство хрещення в озері
24 липня 2017, 14:44 | Державно-конфесійні стосунки | 27 липня 2017, 09:58
Митрополит Павел у відкритому листі Президенту і прем'єру оголосив, чим сьогодні незадоволені в УПЦ (МП)
21 липня 2017, 15:30 | Релігія і політика | 24 липня 2017, 10:04
УПЦ (МП) говорить неправду про громадянську війну на Сході, – Патріарх Філарет
14 липня 2017, 13:25 | Релігія і політика | 19 липня 2017, 11:41
УПЦ (МП) системно і постійно працює виключно в інтересах імперіалістичної Росії, ‑ експерти
Коментарі