У Гарнізонному храмі Львова реставратори вирішували як вберегти розписи XVIIІ ст.

31 липня 2017, 07:53 | Реставрація, збереження культурної спадщини | 0 |   | Код для блогу |  | 

У Гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла Львівської архиєпархії УГКЦ 25 липня 2017 р відбулось засідання реставраційної ради у справі збереження розписів XVIIІ століття авторства Франциска та Себастіяна Екштайнів.

У реставраційній раді взяли участь українські та польські реставратори, зокрема професори Краківської та Львівської академій мистецтв, представники міністерства культури та національної спадщини республіки Польща, представники Національного музею імені А. Шептицького у Львові. 

Цього року в жовтні завершується перший етап реставрації стінопису храму над святилищем (пресвітеріумом). Наступний етап реставрації стінопису розпочнеться у 2018 році та буде тривати до 2022 року. Для проведення цих реставраційних робіт необхідно зібрати понад 11 мільйонів гривень.

Реставрація фресок Гарнізонного храму є спільним проектом Міністерства культури і національної спадщини республіки Польща та Громади Гарнізонного храму святих апостолів Петра і Павла, УГКЦ. Про це інформує сайт Капеланство.

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теги до статті:Гарнізонний храм свв. ап. Петра і Павла у Львові (кол. єзуїт. кост.)
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    • mochorev | 30 липня 2017, 13:10

      Мы-это вся полнота ПРАВОСЛАВНЫХ ЦЕРКВЕЙ В УКРАИНЕ, исповедующих ПРАВОСЛАВНЫЙ СИМВОЛ ВЕРЫ, и РЕАЛЬНО ЖЕЛАЮЩИХ быть едиными в Поместной Православной Церкви Украины! Для таких как Григорьев

    • Николай Григорьев | 29 липня 2017, 11:51

      Мы - это кто? Признание раскольников ? На основании чего ? А о последствиях аферы с филькиной грамотой от Константинополя Глава государства думает ?

    • netoy_gaidamak | 28 липня 2017, 14:44

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    • Олег Висоцький | 28 липня 2017, 11:31

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    • enzian | 28 липня 2017, 10:18

      Колаборант вибору не має.

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