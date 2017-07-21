У Києві відреставрують церкву Спаса на Берестові

| Калейдоскоп | | Малинфест-2017: як християни УЦХВЄ відзначили ювілей наймасштабнішого молодіжного з`їзду в Україні Бути щирим у стосунках, вірним покликанню, мудрим у прийнятті доленосних рішень і не боятися поразок — це лише короткий перелік духовних настанов, які прозвучали для молоді Української Церкви християн віри євангельської (УЦХВЄ) під час ХХ ювілейного фестивалю Малинфест-2017.

| Репортажі | Молодь хоче чути у церкві проповіді для життя, а не абстрактні поради і бути там, де її не осудять, ­ - молодь СЕР про Церкву Молодь Європи представила своє бачення її ролі у Церкві, яке було сформульоване у відповіді на 3 запитання: Як молоді люди можуть наслідувати Христа? Що приваблює молодь в Ісусі та в Церкві? Що молодь хоче бачити у Церкві?

| Репортажі | Україна влиє «нову кров» у Колоквіум Європейських парафій ­- 2019 Україна, а саме Львів, 2019 року прийматиме учасників Колоквіуму Європейських парафій (СЕР). Отож, український оргкомітет СЕР має два роки на те, щоб зустріч, на яку збираються миряни, теологи, експерти та священики з усієї Європи, стала не лише успішним релігійно-суспільним заходом, але й внесла нові акценти у вже традиційні зустрічі, які відбуваються вже впродовж 58-ми років.