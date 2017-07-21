У Києві відреставрують церкву Спаса на Берестові

24 липня 2017, 15:11 | Реставрація, збереження культурної спадщини | 0 |   | Код для блогу |  | 

У Києві за кошти мецената починають реставрацію церкви Спаса на Берестові, яку будував іще Мономах.

Про це повідомила голова ГО "Андріївсько-Пейзажна ініціатива" Марина Соловйова.



"Вже от-от ми починаємо реставрацію пам'ятки загальнонаціонального і всесвітнього значення - церкви Спаса на Берестові. Це меценатський проект, замовником якого є ГО "Андріївсько-Пейзажна ініціатива". Мають бути проведені дуже серйозні роботи. І вже опрацьований проект, отримано дозвіл на початок реставраційних робіт, підписані договори з Лаврою, з меценатом В'ячеславом Москалевським, з генпідрядником. Комітет Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО повідомлений про цей проект", - підкреслила Соловйова.

Нагадаємо, що проект здійснюється за підтримки Міністерства культури та КМДА. Ця пам'ятка будувалася в один період часу і є в одному ряду з Десятинною церквою і Софією Київською. Її будував Володимир Мономах, вона була усипальницею його роду, тут також був похований Юрій Долгорукий. Про це інформує Українське радіо.

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теги до статті:Реставрація,Церква Спаса на Берестові
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