У Києві почали реставрувати пам’ятник святому князю Володимиру Великому

14 липня 2017, 10:12 | Реставрація, збереження культурної спадщини | 0 |   | Код для блогу |  | 

На початку липня в Києві почалися роботи з відновлення покриття пам’ятника святому рівноапостольному князю Володимиру Великому, що на Володимирській гірці.

Про це на своїй сторінці в мережі Facebook написала генеральний директор Київського науково-методичного центру з охорони, реставрації та використання пам’яток історії, культури і заповідних територій Ірина Прокопенко, повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ (МП).

“Розпочато планові доглядові роботи з відновлення пофарбування пам’ятника Володимиру, – зазначила вона. – Заплановано відновлення герметизації швів та нове пофарбування. Прошу вибачення у всіх не байдужих, та гостей міста, за не дуже пристойний вигляд пам'ятки в найближчі дні”.

Ірина Прокопенко також повідомила, що планується завершити роботи 25-26 липня.

На сьогоднішній день реставратори вже встигли зробити антикорозійну обробку та герметизацію швів стилобатної частини памятника.

 

Система Orphus
теги до статті:Пам'ятник князю Володимиру в Києві,Реставрація
Рейтинг
0
0
0коментарів

Коментарі

додати коментар 

    Залишати коментарі можуть тільки зареєстровані відвідувачі Ввійти

    Останні новини

    Останні коментарі

    • Ігор Мицько | 13 липня 2017, 20:37

      І що?

    • Viktor Fedosiuk | 13 липня 2017, 12:20

      Вкотре підтверджуємо, що без Німця не можемо самі вирішити свої проблеми... і ніби не вина то наша... Наша ненаша влада не хоче і не може вирішити їх сама... А ми як риба в морі безвладдя... Бо

    • enzian | 13 липня 2017, 11:49

      "Канонічні" цього не витримають.

    • Ігор Мицько | 12 липня 2017, 15:20

      Вибачте за помилки, львівський погром відбувся восени 1918 р., а нагуєвицьких хлопчаків вбили у дзвіниці: "Крівава книга"с.24: В Нагуєвичах (повіт Дрогобич), зібрали польські легіоністи

    • Ігор Мицько | 12 липня 2017, 15:14

      "10 липня 1941 р. в селі Єдвабне група польського населення вчинила погром та вбила щонайменше 340 єврейських сусідів. Більшість із них – жінок, чоловіків і дітей – спалили живцем у сараї".

    Популярні статті місяця