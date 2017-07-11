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У Києві почали реставрувати пам’ятник святому князю Володимиру Великому
14 липня 2017, 10:12 | Реставрація, збереження культурної спадщини | 0 | | Код для блогу | |
На початку липня в Києві почалися роботи з відновлення покриття пам’ятника святому рівноапостольному князю Володимиру Великому, що на Володимирській гірці.
Про це на своїй сторінці в мережі Facebook написала генеральний директор Київського науково-методичного центру з охорони, реставрації та використання пам’яток історії, культури і заповідних територій Ірина Прокопенко, повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ (МП).
“Розпочато планові доглядові роботи з відновлення пофарбування пам’ятника Володимиру, – зазначила вона. – Заплановано відновлення герметизації швів та нове пофарбування. Прошу вибачення у всіх не байдужих, та гостей міста, за не дуже пристойний вигляд пам'ятки в найближчі дні”.
Ірина Прокопенко також повідомила, що планується завершити роботи 25-26 липня.
На сьогоднішній день реставратори вже встигли зробити антикорозійну обробку та герметизацію швів стилобатної частини памятника.
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