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Активісти на сесії ЮНЕСКО вперше озвучили факти про неконтрольовану забудову навколо Софії та Лаври
12 липня 2017, 12:58 | Реставрація, збереження культурної спадщини | 0 | | Код для блогу | |
Вперше на сесії ЮНЕСКО громадські активісти та захисники культурної спадщини з України з трибуни презентували "альтернативний звіт" про стан забудови в буферній зоні Києво-Печерської лаври та Софії Київської. Тепер активісти очікують на результати, зокрема, що їм нададуть документи, які уможливлять захист культурної спадщини столиці.
Попередньо ЮНЕСКО вже ухвалила резолюцію, згідно з якою українська влада повинна скасувати всі дозволи, надані на будівництво в буферній зоні Софії та Лаври. "В Україні мають не тільки скасувати дозволи, але й провести демонтаж в буферній зоні Софії Київської, щонайменше, знести декілька поверхів будівлі по вулиці Гончара. Київська влада і мер підтримують цю позицію", ‑ наголосила юристка, захисниця архітектурної спадщини Києва Марина Соловйова.
Звіт щодо забудови в буферній зоні Софії та Лаври озвучила представниця ГО "Андріївсько- Пейзажна ініціатива" Ірина Нікіфорова під час міжнародної 41-й сесії Комітету Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, що відбулася в Кракові.
«Цього року громадськості, в тому числі з України, дали змогу вперше виступити з трибуни ЮНЕСКО. Від України виступила Ірина Нікіфорова, яка розповіла, що було зроблено в Києві — зокрема, демонтаж будівлі на Десятинному ⅗. Вона розповіла, що ми робимо, щоб у буферній зоні Софії Київського взагалі не було будівництва, підняла питання по Гончара 17/23. Це був прорив. Тобто сьогодні громадськість вже чують в усьому світі», — сказала Марина Соловйова.
Також, за її словами, відбулися консультації з керівним складом ЮНЕСКО.
За інформацією "Громадського радіо", такий альтернативний звіт щодо архітектурної спадщини столиці активісти готують не вперше. 2011 року четверо активістів захисту історичної спадщини Києва (ГІ«Збережи старий Київ» та ГО«Андріївсько-Пейзажна ініціатива») за власний рахунок відвідали 35-ту сесію ЮНЕСКО в Парижі з метою передати об’єктивну інформацію про стан історичної спадщини і будівництва в історичному центрі. Після завершення сесії у Києві відбулась публічна дискусія щодо скандального офіційного звіту. За словами активістів, у звіті була подана викривлена інформація про стан будівництва в історичному центрі, що в свою чергу впливає на висновки комітету ЮНЕСКО стосовно України і Києва зокрема.
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