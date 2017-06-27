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На Вінничині відновлюють один із найбільших костелів Поділля, осквернений комуністичним режимом
28 червня 2017, 10:27 | Реставрація, збереження культурної спадщини | 0 | | Код для блогу | |
Старовинний костел Архангела Михаїла у невеликому містечку Тиврів, що на Вінничині, повертають до життя. Із відновленням костелу, де радянська влада влаштувала завод, а вбиральню облаштувала на найсвятішому місці храму, має з’явитись культурний християнський центр всеукраїнського рівня, повідомляє УНІАН-релігії з посиланням на міський журнал Вінниці "Urban".
“Це був один із найбільших католицьких храмів на Поділлі і, можливо, найвищий. У своєму первозданному вигляді висота костелу разом із баштами сягала 60-ти метрів. Люди розповідають, що видно його було за багато кілометрів звідси”, - розповів монах Адріан Котлярські.
Історія католицького храму у Тиврові починається з середини XVI століття з невеличкого дерев’яного костелу. Муровані костел і монастир тут збудували у 1760-му році, що робить комплекс однією із найстарших кам’яних споруд Вінниччини. Художник Наполеон Орді, перебуваючи на Вінниччині у XIX столітті, змалював у акварелі містечко Тиврів.
На картині видно, що костел у первозданному вигляді був справді переконливих розмірів. Однак таким йому судилось бути недовго, наближалось ХХ століття і прихід радянської влади… “Вони зробили тут туалет. Точнісінько на місці, де розташовувався вівтар. Ясно, що тим самим вони хотіли підкреслити свою зневагу до релігії”, – констатує Адріан Котлярські.
З моменту відновлення на початку 1990-х років монастирем опікуються брати ордену Місіонерів облатів Непорочної Марії. Незважаючи на скромний вигляд монастиря зовні, всередині він виявився досить просторим: із молитовною залою, келіями ченців, гостьовими кімнатами молодіжного центру, трапезною, ігровими для дітей. Є у монастиря й власне підземелля.
“На першому поверсі буде музей жертв репресій тоталітарного режиму відносно релігії. Там будуть представлені речі, пов’язані з тими подіями, історичні матеріали, фотографії. Зокрема, в експозиції будуть і ті нечисленні предмети оздоблення нашого костелу, які вціліли. Наприклад, рештки історичної ліпнини, які ми зібрали під час реконструкції. А поверхом нижче, у підвалі під вівтарем, де раніше розміщувався склеп монастиря, будуть мощі святих католицької церкви”, - зауважив монах.
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Не існує ніяких "документів". Натомість є історичний факт, що Св. Йосафата вбили т. зв. православні, противники унії з Римо Католицькою Церквою, підбурювані їхніми схизматицькими
"прославився пасторською діяльністю за єдність християн" Ага, почитайте-но документи, як він "пасторсько" діяв у Вільнюсі.
До церкви ходять не до того, щоб вивчати "церковнослов'янські слова і вирази", а щоб прилучатися до Бога. І найкраще це робити за допомогою рідної живої мови.
І комуністи, і москвославні - агенти руского міра.