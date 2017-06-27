На Вінничині відновлюють один із найбільших костелів Поділля, осквернений комуністичним режимом

Старовинний костел Архангела Михаїла у невеликому містечку Тиврів, що на Вінничині, повертають до життя. Із відновленням костелу, де радянська влада влаштувала завод, а вбиральню облаштувала на найсвятішому місці храму, має з’явитись культурний християнський центр всеукраїнського рівня, повідомляє УНІАН-релігії з посиланням на міський журнал Вінниці "Urban".

“Це був один із найбільших католицьких храмів на Поділлі і, можливо, найвищий. У своєму первозданному вигляді висота костелу разом із баштами сягала 60-ти метрів. Люди розповідають, що видно його було за багато кілометрів звідси”, - розповів монах Адріан Котлярські.

Історія католицького храму у Тиврові починається з середини XVI століття з невеличкого дерев’яного костелу. Муровані костел і монастир тут збудували у 1760-му році, що робить комплекс однією із найстарших кам’яних споруд Вінниччини. Художник Наполеон Орді, перебуваючи на Вінниччині у XIX столітті, змалював у акварелі містечко Тиврів.

На картині видно, що костел у первозданному вигляді був справді переконливих розмірів. Однак таким йому судилось бути недовго, наближалось ХХ століття і прихід радянської влади… “Вони зробили тут туалет. Точнісінько на місці, де розташовувався вівтар. Ясно, що тим самим вони хотіли підкреслити свою зневагу до релігії”, – констатує Адріан Котлярські.

З моменту відновлення на початку 1990-х років монастирем опікуються брати ордену Місіонерів облатів Непорочної Марії. Незважаючи на скромний вигляд монастиря зовні, всередині він виявився досить просторим: із молитовною залою, келіями ченців, гостьовими кімнатами молодіжного центру, трапезною, ігровими для дітей. Є у монастиря й власне підземелля.

“На першому поверсі буде музей жертв репресій тоталітарного режиму відносно релігії. Там будуть представлені речі, пов’язані з тими подіями, історичні матеріали, фотографії. Зокрема, в експозиції будуть і ті нечисленні предмети оздоблення нашого костелу, які вціліли. Наприклад, рештки історичної ліпнини, які ми зібрали під час реконструкції. А поверхом нижче, у підвалі під вівтарем, де раніше розміщувався склеп монастиря, будуть мощі святих католицької церкви”, - зауважив монах.