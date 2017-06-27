Поляки відновили крипту у чернівецькому костелі

27 червня 2017, 10:10 | Реставрація, збереження культурної спадщини | 0 |   | Код для блогу |  | 

Тепер туди зможуть заходити туристи. Місце, де поховані польські солдати, урочисто відкрили і освятили цими вихідними, пише Високий замок.

Сам єзуїтський костел Найсвятішого Серця Ісуса зараз не діючий, на його реставрацію потрібні великі кошти. Однак стараннями парафіян та небайдужих чернівчан у храмі вже розібрано всі перегородки, які тут були зведені для потреб архіву, який розміщувався у цих стінах роки. Зараз у святині відбуваються час від часу різні мистецькі заходи, і раз на рік на своє храмове свято, громада костелу та гості моляться тут на Святій Месі. Цього разу тут ще й урочисто відкрили та освятили гробницю (чи крипту), де поховані польські легіонери часів Першої Світової війни. Історично так склалося, що поховані саме у підземеллі костелу. Поляки відновили крипту, показуючи, як треба шанувати свою історію і своїх героїв…

Разом із чернівчанами в урочистостях взяли участь Генконсул Республіки Польща у Вінниці Томаш Олейнічак, голова Чернівецької ОДА Олександр Фищук, гості з Польщі, зокрема пані Вєслава Голік, яка дбає про могили польських солдат в Україні. Прибуло і кілька військових з Польщі, троє з яких були одягнені у форму, в якій воювали полеглі поляки.

Праця з відовлення крипти була профінансована з фундації Міністерства культури і національної спадщини Республіки Польща. Вхід у крипту знаходиться при вході у храм. Час від часу костел є відчиненим, отож сюди й так часто заходить багато туристів.

 

Система Orphus
теги до статті:Реставрація,Чернівці
Рейтинг
0
0
0коментарів

Коментарі

додати коментар 

    Залишати коментарі можуть тільки зареєстровані відвідувачі Ввійти

    Останні новини

    Останні коментарі

    • Ігор Мицько | 27 червня 2017, 19:29

      Дочитуйте документи. Православні вбили радикала Кунцевича за знущання над ними.

    • Fr. Valerii | 26 червня 2017, 22:40

      Не існує ніяких "документів". Натомість є історичний факт, що Св. Йосафата вбили т. зв. православні, противники унії з Римо Католицькою Церквою, підбурювані їхніми схизматицькими

    • Ігор Мицько | 26 червня 2017, 10:47

      "прославився пасторською діяльністю за єдність християн" Ага, почитайте-но документи, як він "пасторсько" діяв у Вільнюсі.

    • enzian | 25 червня 2017, 20:55

      До церкви ходять не до того, щоб вивчати "церковнослов'янські слова і вирази", а щоб прилучатися до Бога. І найкраще це робити за допомогою рідної живої мови.

    • enzian | 25 червня 2017, 20:24

      І комуністи, і москвославні - агенти руского міра.

    Популярні статті місяця