Поляки відновили крипту у чернівецькому костелі

Тепер туди зможуть заходити туристи. Місце, де поховані польські солдати, урочисто відкрили і освятили цими вихідними, пише Високий замок.

Сам єзуїтський костел Найсвятішого Серця Ісуса зараз не діючий, на його реставрацію потрібні великі кошти. Однак стараннями парафіян та небайдужих чернівчан у храмі вже розібрано всі перегородки, які тут були зведені для потреб архіву, який розміщувався у цих стінах роки. Зараз у святині відбуваються час від часу різні мистецькі заходи, і раз на рік на своє храмове свято, громада костелу та гості моляться тут на Святій Месі. Цього разу тут ще й урочисто відкрили та освятили гробницю (чи крипту), де поховані польські легіонери часів Першої Світової війни. Історично так склалося, що поховані саме у підземеллі костелу. Поляки відновили крипту, показуючи, як треба шанувати свою історію і своїх героїв…

Разом із чернівчанами в урочистостях взяли участь Генконсул Республіки Польща у Вінниці Томаш Олейнічак, голова Чернівецької ОДА Олександр Фищук, гості з Польщі, зокрема пані Вєслава Голік, яка дбає про могили польських солдат в Україні. Прибуло і кілька військових з Польщі, троє з яких були одягнені у форму, в якій воювали полеглі поляки.

Праця з відовлення крипти була профінансована з фундації Міністерства культури і національної спадщини Республіки Польща. Вхід у крипту знаходиться при вході у храм. Час від часу костел є відчиненим, отож сюди й так часто заходить багато туристів.