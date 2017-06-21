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На Полтавщині історичний храм облаштували під сільський будинок культури
26 червня 2017, 15:04 | Реставрація, збереження культурної спадщини | 0 | | Код для блогу | |
Український архітектор Іван Биков, засновник "Майстерні архітектора І. Бикова", звертає увагу громадськості на недоречні дії місцевої влади, що призвели до руйнування автентичного вигляду найбільшого історичного храму Лохвицького району Полтавської області, повідомляє "Релігія в Україні".
Йдеться по колишню Свято-Іллінську церкву у селі Жабки (раніше- Луценки), яку "зашили" у металевий профнастиловий панцир.
"Церква збудована у 1903 році, на місці попереднього храму 1797 року. Церква у Жабках має дуже великі розміри, вона дванадцятизрубна (!) - справжній соборний храм. До 1930-х років мала п'ять куполів. Потім перетворена радянською владою у будинок культури. Замість того, щоб відновити служби у храмі, відреставрувати святиню, місцева влада (сільський голова - Максютенко Сергій Володимирович) у 2016 році провела ремонт будинку культури і обшила дерев'яний храм металевим профнастилом (!). І це - незважаючи на попередження нашої команді і мої особисто. Тетер 114-літній храм-собор, один з 4-х наявних історичних храмів Лохвиччини, точно нагадає звичайний сільський будинок культури", – пише Іван Биков у мережі Фейсбук.
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Останні коментарі
"прославився пасторською діяльністю за єдність християн" Ага, почитайте-но документи, як він "пасторсько" діяв у Вільнюсі.
До церкви ходять не до того, щоб вивчати "церковнослов'янські слова і вирази", а щоб прилучатися до Бога. І найкраще це робити за допомогою рідної живої мови.
І комуністи, і москвославні - агенти руского міра.
Росіянам потрібно негайно вчити в школах пекінський діалект китайської мови.
Одеса майже вся під РПЦ. Попи самі розберуться.