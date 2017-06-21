Дерев’яну церкву у Ясінях на Рахівщині, що охороняється ЮНЕСКО, нищать зсередини

Однією з визначних пам’яток Закарпаття є Струківська церква в Ясінях, що внесена до охоронного списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Унікальна пам’ятка архітектури, збудована 1824 року, найдосконаліша в краї дерев’яна церква в гуцульському стилі. Струківська церква є хрестокупольною, тобто в її основі лежить хрест, а центральний зруб завершується шатровою восьмигранною банею з декоративною маківкою. Всередині збережені автентичні речі в гуцульському стилі. Саме такою її прийняли до Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО 2013 року.

Церква діє й нині. У храмі почергово відправляють служби дві громади – греко-католицька та православна. Але, попри високий охоронний статус, інтер’єр споруди зазнає великих змін, які провадять, як йдеться у повідомленні, вірні Московського Патріархату. Пластмасові ікони, блискучі свічники, пластикові написи, алюмінієвий хрест перед храмом руйнують автентичну атмосферу Гуцульщини позаминулого століття.

«Я шокований, наскільки змінений інтер’єр Струківської церкви. Всередині православна громада виробляє, що хоче. Цілковитий безлад, хаос, еклектика. Це не пам’ятка ЮНЕСКО, а якась ятка з продажу дешевого церковного начиння. Соромно перед туристами, які приходять побачити старовину, а бачать дешеві цяцьки найгіршого пошибу», – коментує побачене під час поїздки храмами Рахівщини журналіст і письменник Олександр Гаврош.

Професора-історика УжНУ Сергія Федаку теж вразив побачений контраст: «Зовні церква має вигляд храму ХІХ століття, а всередині цього духу зовсім не витримано. Замість самобутності бачимо щось намішане. Тут нема такту, церква нагадує провінційний музей, кабінет ворожки, екстрасенса, а не храм. Слід дотримуватися скромного і стриманого настрою, що буде передавати дух стародавньої церкви, а не крикливого та базарного кітчу», – зауважує доктор історичних наук.

Наукова і культурна громадськість краю закликає втрутитися в ситуацію владу і відновити внутрішній вигляд однієї з культурних пам’яток Закарпаття. Про це інформує Закарпаття онлайн.