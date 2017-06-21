Аварійну підпірну стіну храму Івана Золотоустого XIX ст. у Львові відновлять

З резервного фонду міського бюджету виділять кошти на відновлення підпірної стінки і сходів храму св. Івана Золотоустого на вул. Лисенка, 43, (зведений 1889 року ), повідомляє прес-служба ЛМР. Цей об’єкт в аварійному стані тому, а становить небезпеку для людей.

21 червня на позаплановому засіданні міської комісії з питань ТЕБ і НС погодили виділити кошти з резервного фонду міського бюджету. За Проектно-кошторисним розрахунком НДІ «Проектреконструкція», для відновлюваних робіт потрібно 1 494 527 грн.

«Через довготривалу експлуатацію підпірної стінки і не проведення підтримуючих ремонтів, а також при непрацюючій дренажній системі, внаслідок чого є перезволоження ґрунту і силове навантаження шару землі на підпірну стінку, довжиною 48 м та висотою близько 3, 5 м, сталося вертикальне відхилення від осі кам’яної вкладки до 5 градусів і часткове руйнування та обвал кам’яної вкладки з природного каменю підпірної стінки, особливо нижньої частини, де випали кам’яні блоки», ― пояснив голова Личаківської районної адміністрації Іван Лозинський.

Також аварійними є сходи перед південним фасадом церкви. Через відсутність ремонтів, навантаження шару землі на огороджуючу стінку кам’яні сходинки частково зруйнувалися.

Загалом на подвір'ї храму треба провести благоустрій та дренаж. Потрібно відвести воду, яка накопичується в землі і тисне на стінку, бо це є основною причиною її руйнації, додала начальник управління охорони історичного середовища Лілія Онищенко.