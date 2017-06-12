У гарнізонному храмі Львова оголосили про збір коштів на відновлення фресок XVІII ст,

У гарнізонному храмі Петра і Павла УГКЦ, колишньому костелі єзуїтів, оголосили про збір грошей для початку другого етапу відновлення старовинних фресок XVІII ст. Як розповів у коментарі ZAXID.NET настоятель храму о. Степан Сус, для цього необхідно зібрати 425 тис. доларів.

За його словами, перший етап робіт, що полягає у консервації та реставрації стінопису на площі 325 м2, завершать приблизно у жовтні 2017 року. Реставраційні роботи проводять фахівці з Польщі та України. Вартість одного місяця таких робіт становить приблизно 130 тис. грн. Для фінансування робіт залучались грантові кошти ЄС, пожертви благодійників та парафія.

«Наступний етап реставраційних робіт у Гарнізонному храмі розпочнеться у 2018 році та в залежності від пошуку фінансів, триватиме до 2022 року. Реставратори укріпляють малярство та тиньки, що осипаються, розчищають поверхні стінопису, укріпляють розшаровані тиньки та доповнюють втрати тиньків. Одним із етапів передбачається проведення естетичної реставрації, що полягає у доповненні втрат фарбового шару», – зазначає о. Степан Сус.

Настоятель храму додав, що усі охочі пожертвувати гроші на другий етап реставраційних робіт у храмі можуть прийти у гарнізонний храм УГКЦ, де їм дадуть рахунок для благодійних пожертв, або ж написати йому у соціальних мережах.

Нагадаємо, що костел Єзуїтів був споруджений у 1610–1630 роках італійським архітектором єзуїтського ордену Джакомо Бріано. Це перша пам'ятка барочної архітектури у Львові. У радянські часи костел використовували як книгосховище. У 2010 році Львівська міська рада передала храм у власність курії Львівської архиєпархії УГКЦ. Зараз храмом опікуються капелани центру військового капеланства.