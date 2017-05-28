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У Рівненській області хочуть відновити єврейське кладовище XV століття
30 травня 2017, 10:19 | Реставрація, збереження культурної спадщини | 0 | | Код для блогу | |
Міська рада Острога запропонував відновити функціонування єврейського кладовища на території найбільшого парку міста. Питання розглянуть депутати Рівненської обласної ради на засіданні, яке відбудеться 2 червня. Про це повідомляє сайт Об'єднаної єврейської громади України.
Для реалізації проекту необхідно скасувати статус парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення Острозького парку, на місці якого понад 600 років розташовувалося Єврейське кладовище. За часів СРСР його ліквідували і замість могильних плит посадили дерева.
На території парку поховані вчені, письменники, а також тисячі євреїв, загиблих у другій світовій війні. Крім того, тут похований відомий релігійний і громадський діяч єврейської громади Речі Посполитої рабин Талмуд Шмуель Едельс.
Влада Острога сподіваються, що після реставрації кладовища в місто буде приїжджати більше туристів і паломників. Для них також планують побудувати готель неподалік від пам'ятного місця.
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Останні коментарі
Бо ще той день не настав.
Бог-це льбовь.А у ваших коментаріях тільки політика.
Неймовірно маніпулятивна стаття. Де починається з підміни назви "ЧервоноГОРОД замість Червоногруду) -і закінчується вибіленням церкви, котра в урочищі відверто зайва і котра повела себе
Не тобі фсбешнику судити тих, хто відстоює українську церкву. Що тобі не сподобалось найбільше у коментарі Георгий Ткач? -- слова " Московское православие находится в заложниках преступной
Ти б спочатку мову вивчив би, чи слабО? Це ж головна зброя руського миру, не чув? Пішов, так іди, перебудовуйся, москалику, може тобі премію дадуть за "усєрдіє".