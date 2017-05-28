У Рівненській області хочуть відновити єврейське кладовище XV століття

30 травня 2017, 10:19 | Реставрація, збереження культурної спадщини | 0 |   | Код для блогу |  | 

Міська рада Острога запропонував відновити функціонування єврейського кладовища на території найбільшого парку міста. Питання розглянуть депутати Рівненської обласної ради на засіданні, яке відбудеться 2 червня. Про це повідомляє сайт Об'єднаної єврейської громади України.

Для реалізації проекту необхідно скасувати статус парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення Острозького парку, на місці якого понад 600 років розташовувалося Єврейське кладовище. За часів СРСР його ліквідували і замість могильних плит посадили дерева.

На території парку поховані вчені, письменники, а також тисячі євреїв, загиблих у другій світовій війні. Крім того, тут похований відомий релігійний і громадський діяч єврейської громади Речі Посполитої рабин Талмуд Шмуель Едельс.

Влада Острога сподіваються, що після реставрації кладовища в місто буде приїжджати більше туристів і паломників. Для них також планують побудувати готель неподалік від пам'ятного місця.

 

Система Orphus
теги до статті:Збереження культурної спадщини,Юдеї
Рейтинг
0
0

Останні новини

Останні коментарі

  • Leonid Tonkovyd | 19 травня 2017, 21:06

    Бо ще той день не настав.

  • світлана | 19 травня 2017, 15:50

    Бог-це льбовь.А у ваших коментаріях тільки політика.

  • Blacky Kamienczanka | 19 травня 2017, 08:44

    Неймовірно маніпулятивна стаття. Де починається з підміни назви "ЧервоноГОРОД замість Червоногруду) -і закінчується вибіленням церкви, котра в урочищі відверто зайва і котра повела себе

  • Окк | 18 травня 2017, 12:30

    Не тобі фсбешнику судити тих, хто відстоює українську церкву. Що тобі не сподобалось найбільше у коментарі Георгий Ткач? -- слова " Московское православие находится в заложниках преступной

  • Лада | 17 травня 2017, 22:37

    Ти б спочатку мову вивчив би, чи слабО? Це ж головна зброя руського миру, не чув? Пішов, так іди, перебудовуйся, москалику, може тобі премію дадуть за "усєрдіє".

Популярні статті місяця