На Вінниччині у руїнах старої козацької церкви знайшли чудотворну ікону

Під час реконструкції храму Покрови у селі Мала Ростівка Оратівського району будівельники знайшли у підмурку старовинну ікону. Про це повідомляє Depo.Вінниця з посиланням на "ВінницяОК".

Місцеві жителі упевнені, що це ікона вберегла церкву. Кажуть, сюди приїздили люди з звідусіль і зцілювалися від багатьох невиліковних хвороб – ікона вважалася чудодійною.

Ще рік тому храм був повністю розвалений. За його відновлення взявся місцевий фермер Микола Мотузюк.

Хто збудував храм – достеменно досі не відомо. Перші історичні дані датуються 1776 роком. Але місцеві кажуть, храм стояв вже задовго до того. За радянських часів його закрили. Під впливом вітру і дощу дубові балки згнили. Аби відновити церкву довелось робити точні архітектурні розрахунки та лекала.

Спочатку вимурували фундамент. На нього встановили стіни. Потім зробили дах. Тепер церкву оббивають водостійкими дошками.

На відновлення храму фермер вже витратив майже два мільйони гривень.

"Це - архітектура старого козацького стилю. Церква, якщо дивитися із висоти пташиного польоту, має вигляд хреста",- розповідає сільський голова Дмитро Грицай.

Відновити храм Покрови планують вже за рік, але богослужіння тут вже проводять і мріють повернути сюди старовинний чудодійний образ Божої Матері. Іншої церкви у Малій Ростівці немає. Найближча - у сусідньому селі, за 8 кілометрів.