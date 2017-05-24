Депутати рівненської облради вирішуватимуть, що робити зі старовинною синагогою у Дубні

Будівельна комісія обласної ради 2 червня проведе виїзне засідання у Дубні, аби вирішити, що робити із будівлею Великої синагоги, що на вулиці Кирила і Мефодія у містечку, вік якої перейшов позначку 200 років. Про це повідомляє Рівно Вечірнє.

Синагога нині в аварійному стані. Представники міської ради Дубна уже кілька місяців просять облраду або вкласти у неї кошти обласного бюджету, або передати на баланс міста, з чийого бюджету начебто готові профінансувати ремонт. Принаймні на початках укріпити дах, який, як розповідають, може у будь-який момент обвалитися.

Депутати будівельної комісії хочуть виїхати на місце, аби перевірити, як виглядає споруда, та отримати рекомендації, що з нею ліпше зробити, від обласного департаменту будівництва.

Згадали на засіданні комісії також і Будинок контрактів у центрі Дубна, який передали міській раді торік. Зазначили, що передавати синагогу потрібно тільки тоді, коли міська влада проведе обіцяний ремонт Будинку контрактів.