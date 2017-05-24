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Депутати рівненської облради вирішуватимуть, що робити зі старовинною синагогою у Дубні
26 травня 2017, 10:33 | Реставрація, збереження культурної спадщини | 0 | | Код для блогу | |
Будівельна комісія обласної ради 2 червня проведе виїзне засідання у Дубні, аби вирішити, що робити із будівлею Великої синагоги, що на вулиці Кирила і Мефодія у містечку, вік якої перейшов позначку 200 років. Про це повідомляє Рівно Вечірнє.
Синагога нині в аварійному стані. Представники міської ради Дубна уже кілька місяців просять облраду або вкласти у неї кошти обласного бюджету, або передати на баланс міста, з чийого бюджету начебто готові профінансувати ремонт. Принаймні на початках укріпити дах, який, як розповідають, може у будь-який момент обвалитися.
Депутати будівельної комісії хочуть виїхати на місце, аби перевірити, як виглядає споруда, та отримати рекомендації, що з нею ліпше зробити, від обласного департаменту будівництва.
Згадали на засіданні комісії також і Будинок контрактів у центрі Дубна, який передали міській раді торік. Зазначили, що передавати синагогу потрібно тільки тоді, коли міська влада проведе обіцяний ремонт Будинку контрактів.
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Останні коментарі
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Бо ще той день не настав.
Бог-це льбовь.А у ваших коментаріях тільки політика.
Неймовірно маніпулятивна стаття. Де починається з підміни назви "ЧервоноГОРОД замість Червоногруду) -і закінчується вибіленням церкви, котра в урочищі відверто зайва і котра повела себе