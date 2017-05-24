Депутати рівненської облради вирішуватимуть, що робити зі старовинною синагогою у Дубні

26 травня 2017, 10:33 | Реставрація, збереження культурної спадщини | 0 |   | Код для блогу |  | 

Будівельна комісія обласної ради 2 червня проведе виїзне засідання у Дубні, аби вирішити, що робити із будівлею Великої синагоги, що на вулиці Кирила і Мефодія у містечку, вік якої перейшов позначку 200 років. Про це повідомляє Рівно Вечірнє.

Синагога нині в аварійному стані. Представники міської ради Дубна уже кілька місяців просять облраду або вкласти у неї кошти обласного бюджету, або передати на баланс міста, з чийого бюджету начебто готові профінансувати ремонт. Принаймні на початках укріпити дах, який, як розповідають, може у будь-який момент обвалитися.

Депутати будівельної комісії хочуть виїхати на місце, аби перевірити, як виглядає споруда, та отримати рекомендації, що з нею ліпше зробити, від обласного департаменту будівництва.

Згадали на засіданні комісії також і Будинок контрактів у центрі Дубна, який передали міській раді торік. Зазначили, що передавати синагогу потрібно тільки тоді, коли міська влада проведе обіцяний ремонт Будинку контрактів.

 

Система Orphus
теги до статті:Збереження культурної спадщини,Синагога в Дубно
Рейтинг
0
0

Останні новини

Останні коментарі

  • Alla29 | 23 травня 2017, 11:51

    Любите читать? Тогда https://bookinist.com.ua/ - это то, что вам надо

  • Alisa29 | 22 травня 2017, 15:02

    Если вы любите читать, советую удобный прайс-агрегатор - https://bookinist.com.ua/

  • Leonid Tonkovyd | 19 травня 2017, 21:06

    Бо ще той день не настав.

  • світлана | 19 травня 2017, 15:50

    Бог-це льбовь.А у ваших коментаріях тільки політика.

  • Blacky Kamienczanka | 19 травня 2017, 08:44

    Неймовірно маніпулятивна стаття. Де починається з підміни назви "ЧервоноГОРОД замість Червоногруду) -і закінчується вибіленням церкви, котра в урочищі відверто зайва і котра повела себе

Популярні статті місяця