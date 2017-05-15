Поляки реставруватимуть Львівську катедру

18 травня 2017, 10:44 | Реставрація, збереження культурної спадщини | 0 |   | Код для блогу |  | 

Мінкультури Польщі виділило кошти на реставрацію спільних культурних пам'яток у Львові. Про це повідомляють Варіанти.

Міністерство культури і національної спадщини Польщі у рамках програми ревалоризації у Львові об’єктів спільної культурної спадщини Польщі та України, профінансує реставраційні роботи у храмах Львова.

Зокрема, йдеться про Латинський кафедральний собор Успіння Пресвятої Діви Марії вартістю близько 1,47 млн грн; Вірменський кафедральний собор Успіння Пресвятої Богородиці (вартість цьогорічних реставраційних робіт складатиме 913 000 грн).

Також кошти поляків у місті відреставрують Храм святих апостолів Петра й Павла (колишній костел ордену Єзуїтів) – вартість цьогорічного етапу реставраційних робіт становитиме 2,8 млн грн, та Костел святого Антонія Падуанського (945 000 грн).

 

Система Orphus
теги до статті:Реставрація церков на Західній Україні
Рейтинг
0
0

Останні новини

Останні коментарі

  • Окк | 18 травня 2017, 12:30

    Не тобі фсбешнику судити тих, хто відстоює українську церкву. Що тобі не сподобалось найбільше у коментарі Георгий Ткач? -- слова " Московское православие находится в заложниках преступной

  • Лада | 17 травня 2017, 22:37

    Ти б спочатку мову вивчив би, чи слабО? Це ж головна зброя руського миру, не чув? Пішов, так іди, перебудовуйся, москалику, може тобі премію дадуть за "усєрдіє".

  • Стефан | 17 травня 2017, 01:56

    КСУ дозволив проводити публічні богослужіння в Україні без дозволу місцевої влади. Кожному чесному в будь-якій країні світу видно, очевидна турбота про людей в Україні, а також стають зрозумілими

  • Георгий Ткач | 16 травня 2017, 18:38

    Необходимо запретить в Украине деятельность преступного МП. Эта организация, прикрываясь Богом и верой людей, является весьма политизированной структурой и реализует военно-политические задачи

  • jenifer | 14 травня 2017, 04:40

    Я ніколи не вірю в любов заклинання, поки я не зустрів одного мого, який розповів мені все про DR.otutu, який привів її екс-бойфренда назад, навіть коли вона говорила мені, що я не повірив їй, тому

Популярні статті місяця