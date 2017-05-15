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Поляки реставруватимуть Львівську катедру
18 травня 2017, 10:44 | Реставрація, збереження культурної спадщини | 0 | | Код для блогу | |
Мінкультури Польщі виділило кошти на реставрацію спільних культурних пам'яток у Львові. Про це повідомляють Варіанти.
Міністерство культури і національної спадщини Польщі у рамках програми ревалоризації у Львові об’єктів спільної культурної спадщини Польщі та України, профінансує реставраційні роботи у храмах Львова.
Зокрема, йдеться про Латинський кафедральний собор Успіння Пресвятої Діви Марії вартістю близько 1,47 млн грн; Вірменський кафедральний собор Успіння Пресвятої Богородиці (вартість цьогорічних реставраційних робіт складатиме 913 000 грн).
Також кошти поляків у місті відреставрують Храм святих апостолів Петра й Павла (колишній костел ордену Єзуїтів) – вартість цьогорічного етапу реставраційних робіт становитиме 2,8 млн грн, та Костел святого Антонія Падуанського (945 000 грн).
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