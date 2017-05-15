У Києві збираються реконструювати Софійську площу

15 травня 2017, 11:53 | Реставрація, збереження культурної спадщини | 0 |   | Код для блогу |  | 

Столична влада вирішила взятися за реконструкцію Софійській площі, яку останній раз капітально ремонтували два десятиліття тому.

Перш за все йдеться про заміну мощення, яке за ці роки сильно зносилося. В "Київавтодорі" зараз розробляють проектно-кошторисну документацію з капремонту покриття площі, повідомляє Соцпортал.

Втім, гендиректор нацзаповідника "Софія Київська" Неля Куковальська вважає, що одного ремонту пішохідної зони недостатньо. За її словами, реконструкція площі обговорювалася міській владі на засіданні на початку цього року. Тоді порушувалося питання про те, щоб перетворити Софійську площу в повноцінний публічний простір без парковки, але з лавочками, клумбами, освітленням. Обговорювалися тоді і технічні проблеми. Наприклад, відсутність під площею каналізації, через що та постійно підтоплюється, а також реконструкція інженерних мереж.

Однак пізніше ці питання зняли з порядку денного, і на останньому засіданні розглядалося тільки вузьке коло запитань на кшталт заміни мощення на площі. У заповіднику все ж не мають наміру здаватися і будуть наполягати на тому, щоб був проведений конкурс на кращий проект реконструкції.

Крім того, керівництво заповідника хоче повернути на площу чавунний фонтан, який прикрашав її з 1870 року і був демонтований в 20-х роках минулого століття.

"У тому вигляді, в якому він існував, можливо, його і не варто відновлювати. Він міг би бути, наприклад, сучасної форми", - говорить директор заповідника.

 

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теги до статті:Нелі Куковальська,Софія Київська
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