В Акермані може обрушитися Грецька церква

У Білгороді-Дністровському на території Іоанно-Предтеченської церкви (Грецька церква) в результаті проливних дощів, які обрушилися на місто в кінці квітня, стався обвал частини берега.

Варто відзначити, що близько 10 років тому зміцненням берега, на якому стоїть старовинна церква, займалися реставратори. Однак, як зазначив настоятель храму, отець Владислав, роботи були проведені неякісно. Комісія Білгород-Дністровського міськради встановила, що обвал стався через неправильну установку системи зливовідводу.

Зараз місце обвалу огороджено попереджувальною стрічкою, щоб закрити прохід прихожан церкви до аварійної ділянки.

За словами Благочинного Білгород-Дністровського округу Рустика Виходцева, сьогодні вже підготовлені відповідні звернення в усі можливі інстанції та органи влади з проханням звернути увагу на цю проблему і надати допомогу в її вирішенні. Зокрема, підготовлено звернення на ім'я народного депутата Віталія Барвіненка, голови Одеської обласної державної адміністрації Максима Степанова і влади Білгорода-Дністровського.

Також про ситуацію з обваленням території храму проінформований митрополит Одеський і Ізмаїльський Агафангел, який готує звернення до облради з проханням виділити кошти для проведення першочергових протиаварійних робіт і реставрації.

Благочинний Білгород-Дністровського округу Рустик Вихідцев зазначив, що вирішувати проблему необхідно оперативно, оскільки над частиною церкви нависла загроза обвалу. Про це інформуєTimer.