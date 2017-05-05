- Новини
- Ексклюзив
- Точка зору
- Моніторинг
- Студії
- Сакральна культура
- Довідник релігій
- Ресурси
- Теми
- Проекти
- Про нас
В Акермані може обрушитися Грецька церква
9 травня 2017, 18:31 | Реставрація, збереження культурної спадщини | 0 | | Код для блогу | |
У Білгороді-Дністровському на території Іоанно-Предтеченської церкви (Грецька церква) в результаті проливних дощів, які обрушилися на місто в кінці квітня, стався обвал частини берега.
Варто відзначити, що близько 10 років тому зміцненням берега, на якому стоїть старовинна церква, займалися реставратори. Однак, як зазначив настоятель храму, отець Владислав, роботи були проведені неякісно. Комісія Білгород-Дністровського міськради встановила, що обвал стався через неправильну установку системи зливовідводу.
Зараз місце обвалу огороджено попереджувальною стрічкою, щоб закрити прохід прихожан церкви до аварійної ділянки.
За словами Благочинного Білгород-Дністровського округу Рустика Виходцева, сьогодні вже підготовлені відповідні звернення в усі можливі інстанції та органи влади з проханням звернути увагу на цю проблему і надати допомогу в її вирішенні. Зокрема, підготовлено звернення на ім'я народного депутата Віталія Барвіненка, голови Одеської обласної державної адміністрації Максима Степанова і влади Білгорода-Дністровського.
Також про ситуацію з обваленням території храму проінформований митрополит Одеський і Ізмаїльський Агафангел, який готує звернення до облради з проханням виділити кошти для проведення першочергових протиаварійних робіт і реставрації.
Благочинний Білгород-Дністровського округу Рустик Вихідцев зазначив, що вирішувати проблему необхідно оперативно, оскільки над частиною церкви нависла загроза обвалу. Про це інформуєTimer.
Рейтинг
0
0
Останні новини
В Акермані може обрушитися Грецька церква | 9 травня 2017, 18:31 | Реставрація, збереження культурної спадщини
На Прикарпатті відбудують знаменитий собор ХІІ століття | 9 травня 2017, 15:49 | Історія, археологія
Священик УПЦ (МП) чіпляв у Києві «георгіївські стрічки» | 9 травня 2017, 15:00 | Релігія і політика
Церква в Росії побоюється, що росіяни проміняли храми на шопінг | 9 травня 2017, 14:28 | Московський Патріархат
У Тернопільській єпархії УАПЦ знову змінюють очільника | 9 травня 2017, 10:50 | УАПЦ
Останні коментарі
Шалом! Слава і Хвала Господу Богу,Котрий викупив нас Своєю Кров'ю і переміг смерть для нас! Нам не потрібні ні свічки ні ікони ні жести.тільки своїми устами з вірою в Всемогутнього! Кличте до Нього
"Сім верст до небес- та все лісом".
Vadim Petrov: Беркут добивав людей, котрі стучалися в двері. Я це бачив і був присутній. - По-видимому - в форме беркута? Многие нашли убежище в монастыре - это факт.
А москвославна гнилота на чолі з Гундяєм не освячує зброю нашого ворога?
100% з Вами згоден. В документальному фільмі Розкол все чітко показано. Крім того, Римо-католики, Греко-католики моляться за мир. Папа Римський надає благодійну допомогу. А ця гнилота Філарет,