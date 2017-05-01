- Новини
- Ексклюзив
- Точка зору
- Моніторинг
- Студії
- Сакральна культура
- Довідник релігій
- Ресурси
- Теми
- Проекти
- Про нас
Кияни просять мера врятувати історичні артефакти часів Київської Русі
4 травня 2017, 09:48 | Реставрація, збереження культурної спадщини | 0 | | Код для блогу | |
Напередодні Євробачення кияни звернулися з електронною петицією до мера Києва, в якій просять врятувати безцінні історичні артефакти та археологічні розкопки на Поштовій площі у столиці, повідомляє кореспондент порталу "Релігія в Україні".
"Просимо мера Києва Віталія Кличка звернути увагу на те, що археологічні розкопки, які мають загальнонаціональне значення для України, опинились під небезпекою знищення. Квартали стародавнього Києва завалюють мішками зі сміттям, а фінансування роботи археологічної групи припинилося 4 місяці назад. У зв'язку з Євробаченням на історичному місці хрещення Русі у річці Почайна пришвидшеними темпами добудовують торговельний центр, а культурні шари X-IX століття, які могли би мати революційне значення для науки, будівельники через декілька днів мають намір залити бетоном", - йдеться у зверненні.
Творча команда фільму «Україна.Повернення своєї історії» на чолі з автором фільму Акімом Галімовим, директор Центру археології Києва при Інституті археології НАН України Михайло Сагайдак, кияни та наукове товариство України "турбуються про збереження історичної спадщини нашої держави та просять мера Віталія Кличка втілити плани щодо музеєфікації та подальшого дослідження старовинної вулиці часів Київської Русі", мовиться у петиції.
Наразі під зверненням зібрано 2761 підписів, але для розгляду петиції КМДА потрібно зібрати ще 7239 підписів.
Рейтинг
0
0
Останні новини
Американський кіноактор Чак Норріс приїде до Рівного як місіонер | 4 травня 2017, 12:12 | Міжнародні відносини
Далай-лама отримав премію Сонді за участь у міжнародній політиці | 4 травня 2017, 11:31 | Світові
"Військовий трибунал" "ДНР" виніс вирок релігієзнавцю Ігорю Козловському | 4 травня 2017, 10:37 | Тероризм
Синод єпископів Києво-Галицького Верховного Архиєпископства УГКЦ розглянув стратегію розвитку УГКЦ на Сході України та поза її межами | 4 травня 2017, 10:07 | УГКЦ
Кияни просять мера врятувати історичні артефакти часів Київської Русі | 4 травня 2017, 09:48 | Реставрація, збереження культурної спадщини
Останні коментарі
Шалом! Слава і Хвала Господу Богу,Котрий викупив нас Своєю Кров'ю і переміг смерть для нас! Нам не потрібні ні свічки ні ікони ні жести.тільки своїми устами з вірою в Всемогутнього! Кличте до Нього
"Сім верст до небес- та все лісом".
Vadim Petrov: Беркут добивав людей, котрі стучалися в двері. Я це бачив і був присутній. - По-видимому - в форме беркута? Многие нашли убежище в монастыре - это факт.
А москвославна гнилота на чолі з Гундяєм не освячує зброю нашого ворога?
100% з Вами згоден. В документальному фільмі Розкол все чітко показано. Крім того, Римо-католики, Греко-католики моляться за мир. Папа Римський надає благодійну допомогу. А ця гнилота Філарет,