Кияни просять мера врятувати історичні артефакти часів Київської Русі

Напередодні Євробачення кияни звернулися з електронною петицією до мера Києва, в якій просять врятувати безцінні історичні артефакти та археологічні розкопки на Поштовій площі у столиці, повідомляє кореспондент порталу "Релігія в Україні".

"Просимо мера Києва Віталія Кличка звернути увагу на те, що археологічні розкопки, які мають загальнонаціональне значення для України, опинились під небезпекою знищення. Квартали стародавнього Києва завалюють мішками зі сміттям, а фінансування роботи археологічної групи припинилося 4 місяці назад. У зв'язку з Євробаченням на історичному місці хрещення Русі у річці Почайна пришвидшеними темпами добудовують торговельний центр, а культурні шари X-IX століття, які могли би мати революційне значення для науки, будівельники через декілька днів мають намір залити бетоном", - йдеться у зверненні.



Творча команда фільму «Україна.Повернення своєї історії» на чолі з автором фільму Акімом Галімовим, директор Центру археології Києва при Інституті археології НАН України Михайло Сагайдак, кияни та наукове товариство України "турбуються про збереження історичної спадщини нашої держави та просять мера Віталія Кличка втілити плани щодо музеєфікації та подальшого дослідження старовинної вулиці часів Київської Русі", мовиться у петиції.



Наразі під зверненням зібрано 2761 підписів, але для розгляду петиції КМДА потрібно зібрати ще 7239 підписів.