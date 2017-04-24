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На Рогатинщині планують відновити церкву у Кліщівні – «жертву державного вандалізму»
26 квітня 2017, 11:22 | Реставрація, збереження культурної спадщини | 0 | | Код для блогу | |
25 квітня в першого заступника голови райдержадміністрації Степана Демчишина відбулася робоча нарада щодо відновлення пам’ятки архітектури Національного значення – церкви св.Миколая в с.Кліщівна.
«Сьогодні потрібно починати все спочатку, починаючи від виготовлення технічної документації на земельну ділянку. Районна державна адміністрація готова сприяти Вам у цьому», – звернувся Степан Демчишин до сільського голови Василя Кривеня. Про це інформує газета «Галичина».
Як РІСУ повідомляла, процес відновлення церкви св.Миколая в с.Кліщівна має вже тривалу і кримінальну історію.
Так, Рогатинський відділ прокуратури здійснював процесуальне керівництво у кримінальному провадженні щодо службовців Івано-Франківської ОДА, які свого часу привласнили 433 тис. грн, виділені на реставрацію цієї церкви. Тоді у цій справі церкву св.Миколая в с.Кліщівна називали «жертвою державного вандалізму», бо будівлю храму у 2007 році розібрали вщент для того, аби «реставрувати».
Роботи обіцяли закінчити за два роки. Та вже пішов десятий рік, а храму і в помині немає. Від старовинної церкви ХVІІ століття зараз є лише фундамент, залишки стін, купа дощок та хрест. Все це без даху і без жодного захисного укриття псується від вітру, снігу і дощів, бо на продовження робіт у держави не вистачало грошей.
У листопаді 2016 року начальник управління культури, національностей та релігій облдержадміністрації Володимир Федорак на зустрічі із громадою с.Кліщівна запропонував провести поетапні кроки щодо відновлення робіт по цьому об’єкту.
Як йдеться у повідомленні «Галичини», за підсумками наради 25 квітня 2017 року дано протокольні доручення.
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На Рогатинщині планують відновити церкву у Кліщівні – «жертву державного вандалізму» | 26 квітня 2017, 11:22 | Реставрація, збереження культурної спадщини
Останні коментарі
"Сім верст до небес- та все лісом".
Vadim Petrov: Беркут добивав людей, котрі стучалися в двері. Я це бачив і був присутній. - По-видимому - в форме беркута? Многие нашли убежище в монастыре - это факт.
А москвославна гнилота на чолі з Гундяєм не освячує зброю нашого ворога?
100% з Вами згоден. В документальному фільмі Розкол все чітко показано. Крім того, Римо-католики, Греко-католики моляться за мир. Папа Римський надає благодійну допомогу. А ця гнилота Філарет,
Мільйони обдурених! Так! Православні Українці тільки на папері віруючі, а на практиці ходять в церкву 2-3 рази на рік. Українцям фіолетово який патріархат, головне щоби освятили. До Вашого відома,