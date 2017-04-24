На Рогатинщині планують відновити церкву у Кліщівні – «жертву державного вандалізму»

25 квітня в першого заступника голови райдержадміністрації Степана Демчишина відбулася робоча нарада щодо відновлення пам’ятки архітектури Національного значення – церкви св.Миколая в с.Кліщівна.

«Сьогодні потрібно починати все спочатку, починаючи від виготовлення технічної документації на земельну ділянку. Районна державна адміністрація готова сприяти Вам у цьому», – звернувся Степан Демчишин до сільського голови Василя Кривеня. Про це інформує газета «Галичина».

Як РІСУ повідомляла, процес відновлення церкви св.Миколая в с.Кліщівна має вже тривалу і кримінальну історію.

Так, Рогатинський відділ прокуратури здійснював процесуальне керівництво у кримінальному провадженні щодо службовців Івано-Франківської ОДА, які свого часу привласнили 433 тис. грн, виділені на реставрацію цієї церкви. Тоді у цій справі церкву св.Миколая в с.Кліщівна називали «жертвою державного вандалізму», бо будівлю храму у 2007 році розібрали вщент для того, аби «реставрувати».

Роботи обіцяли закінчити за два роки. Та вже пішов десятий рік, а храму і в помині немає. Від старовинної церкви ХVІІ століття зараз є лише фундамент, залишки стін, купа дощок та хрест. Все це без даху і без жодного захисного укриття псується від вітру, снігу і дощів, бо на продовження робіт у держави не вистачало грошей.

У листопаді 2016 року начальник управління культури, національностей та релігій облдержадміністрації Володимир Федорак на зустрічі із громадою с.Кліщівна запропонував провести поетапні кроки щодо відновлення робіт по цьому об’єкту.

Як йдеться у повідомленні «Галичини», за підсумками наради 25 квітня 2017 року дано протокольні доручення.