На Рогатинщині планують відновити церкву у Кліщівні – «жертву державного вандалізму»

26 квітня 2017, 11:22 | Реставрація, збереження культурної спадщини | 0 |   | Код для блогу |  | 

25 квітня в першого заступника голови райдержадміністрації Степана Демчишина відбулася робоча нарада щодо відновлення пам’ятки архітектури Національного значення – церкви св.Миколая в с.Кліщівна.

«Сьогодні потрібно починати все спочатку, починаючи від виготовлення технічної документації на земельну ділянку. Районна державна адміністрація готова сприяти Вам у цьому», – звернувся Степан Демчишин до сільського голови Василя Кривеня. Про це інформує газета «Галичина».

Як РІСУ повідомляла, процес відновлення церкви св.Миколая в с.Кліщівна має вже тривалу і кримінальну історію.

Так, Рогатинський відділ прокуратури здійснював процесуальне керівництво у кримінальному провадженні щодо службовців Івано-Франківської ОДА, які свого часу привласнили 433 тис. грн, виділені на реставрацію цієї церкви. Тоді у цій справі церкву св.Миколая в с.Кліщівна називали «жертвою державного вандалізму», бо будівлю храму у 2007 році розібрали вщент для того, аби «реставрувати».

Роботи обіцяли закінчити за два роки. Та вже пішов десятий рік, а храму і в помині немає. Від старовинної церкви ХVІІ століття зараз є лише фундамент, залишки стін, купа дощок та хрест. Все це без даху і без жодного захисного укриття псується від вітру, снігу і дощів, бо на продовження робіт у держави не вистачало грошей.

У листопаді 2016 року начальник управління культури, національностей та релігій облдержадміністрації Володимир Федорак на зустрічі із громадою с.Кліщівна запропонував провести поетапні кроки щодо відновлення робіт по цьому об’єкту.

Як йдеться у повідомленні «Галичини», за підсумками наради 25 квітня 2017 року дано протокольні доручення.

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теги до статті:Дерев'яні храми Івано-Франківщини,Реставрація,Церква св.Миколая в с.Кліщівна
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Останні коментарі

  • Ігор Мицько | 25 квітня 2017, 20:45

    "Сім верст до небес- та все лісом".

  • keleynik | 21 квітня 2017, 17:05

    Vadim Petrov: Беркут добивав людей, котрі стучалися в двері. Я це бачив і був присутній. - По-видимому - в форме беркута? Многие нашли убежище в монастыре - это факт.

  • enzian | 21 квітня 2017, 16:45

    А москвославна гнилота на чолі з Гундяєм не освячує зброю нашого ворога?

  • Vadim Petrov | 21 квітня 2017, 12:06

    100% з Вами згоден. В документальному фільмі Розкол все чітко показано. Крім того, Римо-католики, Греко-католики моляться за мир. Папа Римський надає благодійну допомогу. А ця гнилота Філарет,

  • Vadim Petrov | 21 квітня 2017, 12:03

    Мільйони обдурених! Так! Православні Українці тільки на папері віруючі, а на практиці ходять в церкву 2-3 рази на рік. Українцям фіолетово який патріархат, головне щоби освятили. До Вашого відома,

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