Google запрошує у віртуальний тур унікальними дерев’яними церквами Карпатського регіону

Відтепер усі охочі можуть вирушити у віртуальний тур унікальними дерев’яними церквами Карпатського регіону, внесеними до світової спадщини ЮНЕСКО.

У партнерстві з Міністерством культури України, Google Україна оцифрувала 8 дерев’яних церков регіону і створили спеціальний сайт “Дерев’яні Церкви Карпатського Регіону”, де можна дізнатися більше про кожну з церков, а також прокласти до них маршрути на Google Картах. 3D-тури всіх цих церков є доступними і в режимі Street View на Картах Google.

Всього до списку дерев’яних церков Карпатського регіону ЮНЕСКО включено 16 церков – 8 з яких розташовані в Україні і 8 в Польщі. Церкви можна розділити на 4 типи архітектури: гуцульський (Україна), галицький (чотири в Україні та дві на території Польщі), бойківський (дві в Україні і одна в Польщі) і лемківський (всі п’ять на території Польщі).

Віртуальний тур перенесе вас в саме серце Карпат і дасть можливість познайомитися з унікальною архітектурою стародавнього українського мистецтва, шедеврами європейського будівництва культурної спадщини ЮНЕСКО. За допомогою зручної навігації і голосового супроводу ви можете дізнатися цікаві факти про старовинні церкви в українському регіоні Карпат. Здійсніть свою віртуальну подорож по кожній з них і пориньте в атмосферу минулих століть завдяки технології віртуальної реальності.

Завдяки 360 градусним панорамам ви можете не тільки оглянути будівлі церков зовні і погуляти по навколишній території, а й зайти всередину і помилуватися інтер’єром і старовинними іконами.

На сайті “Дерев’яні церкви Карпатського Регіону України” можна зробити віртуальну екскурсію вісьмома автентичними дерев’яними церквами українських Карпат. Серед них: Церква Вознесіння Господнього, Ясіня, Рахівський район, Закарпатська область; Церква Зішестя Святого Духа, Потелич, Жовківський район, Львівська область; Церква Зішестя Святого Духа, Рогатин, Івано-Франківська область; Церква Пресвятої Трійці, Жовква, Львівська область; Церква Різдва Пресвятої Богородиці, Нижній Вербіж, Коломийський район, Івано-Франківська область; Церква Святого Архангела Михаїла, Ужок, Великоберезнянський район, Закарпатська область; Церква Святого Юра, Дрогобич, Львівська область; Церква Собору Пресвятої Богородиці (Святого Дмитра), Матків, Турківський район, Львівська область.

Ростислав Карандєєв, заступник Міністра культури України: “Збереження і популяризація історичної та культурної спадщини України є важливим завданням, яке сьогодні стоїть перед Міністерством. Завдяки цифровим інструментам Google шедеври українських майстрів стають доступними для всього світу. Ресурс “Дерев’яні Церкви Карпатського Регіону” є одним з проектів в рамках кампанії “Автентична Україна”, який став результатом нашої співпраці з командою Google Україна. Саме такі проекти, що поєднують багаті традиції з сучасними технологіями, демонструють унікальність і самобутність нашої країни”.

Олег Якимчук, директор з питань взаємодії з органами державної влади Google Україна: “Автентична Україна” – це культурний проект Google, спрямований на представлення унікального і різноманітного культурного надбання України та реалізований в партнерстві з урядом і місцевими громадами. Оцифрування дерев’яних церков карпатського регіону, що занесені до світової спадщини ЮНЕСКО, вперше забезпечило онлайн доступність до цих неповторних пам’яток для усіх інтернет-користувачів в Україні і світі”.

Щоб почати тур дерев’яними церквами українських Карпат, потрібно зайти на сайт http://churches.authenticukraine.com.ua або вибрати місце, яке вас цікавить, на Google Картах в режимі Street View.