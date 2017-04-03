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На Прикарпатті стародавню дерев’яну церкву перекривають давнім випробуваним способом
4 квітня 2017, 10:03 | Реставрація, збереження культурної спадщини | | 0 | | Код для блогу | |
Стародавню дерев'яну церкву в селі Гвізд Надвірнянського району перекривають в давній традиційний спосіб — ґонтою.
Не блискучою бляхою, не позолотою, а просмоленою ґонтою, яка є традиційним покриттям для наших гуцульських церков. В такий спосіб перекривали дах, підашшя, куполи, дзвіницю в дерев'яних храмах нашої місцевості.
Настоятель храму о. Іван Гедзик був одним із головних ініціаторів саме такої реставрації. Адже це відновлення історичного вигляду церкви Успіння Пресвятої Богородиці, яка збудована ще в 1739 році. Існують версії, що храм колись був перенесений з Манявського скита. Дата освячення храму вирізьблена на одвірку.
Раніше церква була вкрита бляхою і через це зазнали суттєвих руйнувань дерев'яні перекриття та стіни. Священик каже, що не так легко було переконати сільську громаду реставрувати храм саме в такий спосіб. Люди хотіли позолоти та блиску. Але мудрість, виваженість та неабиякий авторитет священика допоміг громаді прийняти правильне рішення.
Сьогодні над покрівлею даху працюють косівські ґонтарі. Весь необхідний матеріал, спеціально оброблений мастилом, вже акуратно поскладений під храмом. Про це інформує сайт vikna.if.
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