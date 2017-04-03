В Івано-Франківську експонують відреставровані хрести, скульптури та плащаницю

В Івано-Франківську в обласному Краєзнавчому музеї відкрили виставку в рамках проекту «Врятуймо скарби разом». Назва експозиції – «Пристоячі з перехрестя». Цього разу до уваги відвідувачів відреставровані хрести, скульптури та плащаниця.

«Ідея виставки виникла після моєї роботи над реставрацією старовинної скульптури Івана Богослова ХІХ століття. Цікаво те, що мені її принесла одна жінка за порадою священика, – ділиться художник-реставратор Валерій Твердохліб. – Отже, я вирішив зберегти твір. Далі, разом з колегами, відреставрували ще низку сакральних пам’яток з музейних фондів, які були дуже знищені. Отже, в процесі роботи все склалося у таку певну тематичну композицію. Ця наша виставка-розповідь. Кожна людина, яка її відвідає, може символічно «поспілкуватися» з експонатами і вийти на таку своєрідну точку пристояння. Мета цього – покаяння. Бо слова Івана Хрестителя: «Покайтеся, бо наблизилося Царство Небесне є дуже актуальними зараз, особливо у нашій країні. Саме символом цього є плащаниця, яку маємо в експозиції, де зображені, власне, пристоячі».

Виставку «Пристоячі з перехрестя» можна відвідувати в Івано-франківському обласному Краєзнавчому музею орієнтовно до Великодня. Про це РІСУ повідомила Наталія Палій.