- Новини
- Ексклюзив
- Точка зору
- Моніторинг
- Студії
- Сакральна культура
- Довідник релігій
- Ресурси
- Теми
- Проекти
- Про нас
В Івано-Франківську експонують відреставровані хрести, скульптури та плащаницю
3 квітня 2017, 13:12 | Реставрація, збереження культурної спадщини | | 0 | | Код для блогу | |
В Івано-Франківську в обласному Краєзнавчому музеї відкрили виставку в рамках проекту «Врятуймо скарби разом». Назва експозиції – «Пристоячі з перехрестя». Цього разу до уваги відвідувачів відреставровані хрести, скульптури та плащаниця.
«Ідея виставки виникла після моєї роботи над реставрацією старовинної скульптури Івана Богослова ХІХ століття. Цікаво те, що мені її принесла одна жінка за порадою священика, – ділиться художник-реставратор Валерій Твердохліб. – Отже, я вирішив зберегти твір. Далі, разом з колегами, відреставрували ще низку сакральних пам’яток з музейних фондів, які були дуже знищені. Отже, в процесі роботи все склалося у таку певну тематичну композицію. Ця наша виставка-розповідь. Кожна людина, яка її відвідає, може символічно «поспілкуватися» з експонатами і вийти на таку своєрідну точку пристояння. Мета цього – покаяння. Бо слова Івана Хрестителя: «Покайтеся, бо наблизилося Царство Небесне є дуже актуальними зараз, особливо у нашій країні. Саме символом цього є плащаниця, яку маємо в експозиції, де зображені, власне, пристоячі».
Виставку «Пристоячі з перехрестя» можна відвідувати в Івано-франківському обласному Краєзнавчому музею орієнтовно до Великодня. Про це РІСУ повідомила Наталія Палій.
Рейтинг
0
0
Останні новини
У Дніпрі чотирма мовами молилися за перемогу над агресором | 3 квітня 2017, 16:50 | Національно-релігійні питання |
УГКЦ з тією молоддю, яка не нарікає, а діє заради майбутнього, – Патріарх Святослав | 3 квітня 2017, 13:28 | Діти, молодь і релігія
В Івано-Франківську експонують відреставровані хрести, скульптури та плащаницю | 3 квітня 2017, 13:12 | Реставрація, збереження культурної спадщини |
Великдень у Запоріжжі всі конфесії святкуватимуть спільною ходою | 3 квітня 2017, 13:08 | Релігійні свята і традиції
Міжконфесійний молебень за перемогу України пройшов на головній площі Миколаєва | 3 квітня 2017, 12:33 | Національно-релігійні питання |
Останні коментарі
И это духовенство хотят сделать капелланами в украинской армии? - ДУХОВЕНСТВО УПЦ (МП) ТАКИ ВЗЯЛО УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЇ В ЛУГАНСЬКУ ІЗ «ЗМІЦНЕННЯ РУССКОГО МИРА» - Это же просто БЕЗУМИЕ!
Патріярха виклик до молитви 2-го Квітня особливо важний. Однак ми повинні що неділі в наших церквах молитись за єдність та перемогу над ворогами - зовнішніми та внутрішніми. Ми не повинні
це на мові військових це називається : збройний конфлікт низької інтенсивності. Війна - це велика Вітчизняна війна, 1-ша світова війна, вітчизняна війна 1812 р. і т.д. война — это крайняя, наиболее
'Але так уже повелося в православному світі: якщо є національна держава , рано чи пізно з'являється національна незалежна Церква" зараз на всеправославному рывны іде діалог з приводу одержання
Самостоятельность Украинской Церкви - естественное состояние, свободное от влияния коммунистических кураторов, травящих уже 100 лет православных и одобряющих вооружённое сопротивление сепаратистов,