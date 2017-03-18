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Представники ЮНЕСКО, Києво-Печерської лаври та Національного заповідника разом зберігатимуть Печерські святині
27 березня 2017, 10:52 | Реставрація, збереження культурної спадщини | 0 | | Код для блогу | |
Члени делегації Міжнародної організації ЮНЕСКО прибули у Київ із робочим візитом і зустрілися з намісником Києво-Печерської лаври митрополитом Павлом. Українську сторону також представляв директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника Любомир Михайлина, повідомляється на сайті Свято-Успенської Києво-Печерської лаври.
Києво-Печерська лавра входить до списку об'єктів всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, є однією з найшанованіших святинь християнського світу.
Зустріч була присвячена обговоренню об'єднання зусиль діючого монастиря, що займає територію Нижньої лаври, з Києво-Печерським заповідником, що розташований на території Верхньої лаври, задля збереження давніх Печерських святинь, архітектурних пам'яток історії.
Лавра та Києво-Печерський заповідник спільними зусиллями проводять реконструкції храмів, розташованих у Верхній частині монастирського комплексу, співпрацюють у різних напрямах культурного й адміністративного характеру. На завершення зустрічі Намісник обителі та гості обмінялися пам'ятними подарунками.
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Полный текст комментариев размещен под 16 частью этого Цикла Александра Андрущенко.