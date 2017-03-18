Представники ЮНЕСКО, Києво-Печерської лаври та Національного заповідника разом зберігатимуть Печерські святині

27 березня 2017, 10:52 | Реставрація, збереження культурної спадщини | 0 |   | Код для блогу |  | 

Члени делегації Міжнародної організації ЮНЕСКО прибули у Київ із робочим візитом і зустрілися з намісником Києво-Печерської лаври митрополитом Павлом. Українську сторону також представляв директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника Любомир Михайлина, повідомляється на сайті Свято-Успенської Києво-Печерської лаври.

Києво-Печерська лавра входить до списку об'єктів всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, є однією з найшанованіших святинь християнського світу.

Зустріч була присвячена обговоренню об'єднання зусиль діючого монастиря, що займає територію Нижньої лаври, з Києво-Печерським заповідником, що розташований на території Верхньої лаври, задля збереження давніх Печерських святинь, архітектурних пам'яток історії.

Лавра та Києво-Печерський заповідник спільними зусиллями проводять реконструкції храмів, розташованих у Верхній частині монастирського комплексу, співпрацюють у різних напрямах культурного й адміністративного характеру. На завершення зустрічі Намісник обителі та гості обмінялися пам'ятними подарунками.

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теги до статті:Києво-Печерский заповідник,Києво-Печерська Лавра,ЮНЕСКО
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