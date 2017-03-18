В Україні знаходиться унікальна затоплена церква

При створенні Канівського водосховища в 1972 році було затоплено кілька сіл в околицях Ржищева, Київська область. На місці колишнього села Гусинці збереглася напівзатоплена Спасо-Преображенська церква з дзвіницею. Пише «Україна туристична».

Побудована місцевим поміщиком Гусинським в 1812 роках. (За іншими даними в 1822 р). Дістатися до нього влітку можна було тільки по воді, а взимку була можливість підійти по льоду з протилежного від Ржищева берега Дніпра (складний під’їзд через ліс).

Довгий час церква залишалася напівзруйнованою. У 2009 р почалися берегоукріплювальні роботи, підйом рівня острова і реконструкція храму. В даний час йдуть внутрішні оздоблювальні роботи.

Довгий міст пов’язує острів з берегом, де недавно засновано Миколаївський монастир-скит. Влітку можна організувати поїздку на острів на моторному човні від Ржищівського причалу.