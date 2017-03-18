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В Україні знаходиться унікальна затоплена церква
24 березня 2017, 10:16 | Реставрація, збереження культурної спадщини | 0 | | Код для блогу | |
При створенні Канівського водосховища в 1972 році було затоплено кілька сіл в околицях Ржищева, Київська область. На місці колишнього села Гусинці збереглася напівзатоплена Спасо-Преображенська церква з дзвіницею. Пише «Україна туристична».
Побудована місцевим поміщиком Гусинським в 1812 роках. (За іншими даними в 1822 р). Дістатися до нього влітку можна було тільки по воді, а взимку була можливість підійти по льоду з протилежного від Ржищева берега Дніпра (складний під’їзд через ліс).
Довгий час церква залишалася напівзруйнованою. У 2009 р почалися берегоукріплювальні роботи, підйом рівня острова і реконструкція храму. В даний час йдуть внутрішні оздоблювальні роботи.
Довгий міст пов’язує острів з берегом, де недавно засновано Миколаївський монастир-скит. Влітку можна організувати поїздку на острів на моторному човні від Ржищівського причалу.
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Полный текст комментариев размещен под 16 частью этого Цикла Александра Андрущенко.