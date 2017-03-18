В Єрусалимі владики УПЦ (МП) у складі делегації РПЦ взяли участь в освяченні Кувуклії в храмі Гробу Господнього

В Єрусалимі 22 березня офіційна делегація Української Православної Церкви на чолі з Предстоятелем Блаженнішим Митрополитом Онуфрієм, яка увійшла до складу делегації РПЦ, взяла участь в урочистій церемонії освячення Кувуклії – каплиці над Гробом Господнім. Серед учасників делагації УПЦ (МП) був і депутат від "Опозиційного блоку" олігарх Вадим Новинський.

Як розповів керуючий справами УПЦ митрополит Антоній (Паканич), поїздка відбулася на запрошення Константинопольського Патріарха Варфоломія I та Єрусалимського Патріарха і всієї Палестини Феофіла III, повідомляє Центр інформації УПЦ.

«Храм Воскресіння Христового – головна святиня для всіх християн. Із давнини це місце позначене величним храмом, комплекс якого включає Кувуклію – місце Воскресіння Іісуса Христа і ряд інших святих місць, пов'язаних з хресними стражданнями Христа і Його Воскресінням», – зазначив митрополит Антоній.

Кувуклія знаходиться у юрисдикції Єрусалимського Патріархату, Римо-Католицької та Вірменської Церков, які дали свою згоду на реставрацію.

«Той комплекс, який ми нинi бачимо – це храм, який вже півтори тисячі років не зачинявся. У цьому комплексі є приміщення, де проводять богослужіння ті чи інші конфесії, але щодо Гробу Господнього – це місце загальне для усіх. Тут звершують богослужіння більшість християнських конфесій. Між конфесіями за ці часи, у зв'язку з бажанням володіти храмом, були чвари. Але нинi, слава Богу, у кожної конфесії є своє місце. У Кувуклії, наприклад, для усіх визначені години для звершення богослужінь. Так, Православна Церква служить Літургію о першій годині ночі, через чотири години богослужіння звершує Вірменська Церква, а через чотири години це місце надається для богослужіння Католицькій Церкві», – сказав владика Антоній.

Також він розповів про особливості володіння храмовим комплексом Гробу Господнього. «Щодо володіння – тут особливий статус, кілька століть ключами від храму Гробу Господнього завідують мусульмани. Зараз це сім'я Нусейбе. Представники цієї родини кожен день вранці і ввечері, відкривають і закривають храм», – розповів митрополит. Про це інформує УНІАН-релігії.

Кувуклія була зведена в 1810 році. За даними з відкритих джерел, реставрація Кувуклії тривала 9 місяців, вартість робіт склала 4 млн євро. Реконструкцію каплиці виконували співробітники Афінського національного політехнічного університету. В ході робіт майстрам вдалося прибрати металевий каркас каплиці і очистити фасад від кіптяви. Щорічно у Велику суботу у Кувуклії відбувається чудо сходження Благодатного вогню.