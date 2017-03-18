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Сьогодні в Єрусалимі відкриють каплицю Гробу Господнього
22 березня 2017, 10:30 | Реставрація, збереження культурної спадщини | 0 | | Код для блогу | |
Відкриття після реставрації пройде в присутності Вселенського Патріарха Варфоломія I та представника Папи Римського Франциска. Про це повідомляє Catholic Herald, інформує gazetavv.com
Роботи велися під керівництвом професора Афінського національного політехнічного університету Антонії Моропулу з весни 2016 р.
"Якби це втручання не відбулося зараз, існував великий ризик обвалу", - сказала Бонні Бернем з фонду світових пам'яток.
Фонд надав початкові 1,4 млн дол на відновлення, всього реставраційні роботи обійшлися в 4 млн дол. Завершити роботи вдалося завдяки приватним і церковним пожертвам. Так, король Йорданії і президент Палестини виділили по 150 тис євро кожен.
Святиня терміново потребувала реставрації, яка не проводилася більше 200 років. На пам'ятник руйнівно впливало багато негативних чинників – вологість, чад і кіптяву від свічок.
Реставраційна команда з університету Афін зняла кам'яні плити з фасаду святилища і закласти щілини в кладці храму. Кожна кам'яна плита була очищена від свічковиої сажі і посліду голубів, а потім встановлена на місце. Титанові болти були вставлені в конструкцію для посилення, а фрески і писаний купол храму відреставрували.
Реставратори вирізали невелике віконце в одній з мармурових стін храму, щоб паломники могли побачити первісну скельну породу давньої печери.
Тепер гроші збираються ще на один етап реставрації – на дренажні та каналізаційні труби для стабілізації фундаменту.
Нагадаємо, 27 жовтня 2016 року було піднято мармурову плиту, яка накривала труну Ісуса Христа в Храмі Гробу Господнього в Єрусалимі. Її зрушили з місця вперше з 1555 року.
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Полный текст комментариев размещен под 16 частью этого Цикла Александра Андрущенко.