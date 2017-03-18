Сьогодні в Єрусалимі відкриють каплицю Гробу Господнього

Відкриття після реставрації пройде в присутності Вселенського Патріарха Варфоломія I та представника Папи Римського Франциска. Про це повідомляє Catholic Herald, інформує gazetavv.com

Роботи велися під керівництвом професора Афінського національного політехнічного університету Антонії Моропулу з весни 2016 р.

"Якби це втручання не відбулося зараз, існував великий ризик обвалу", - сказала Бонні Бернем з фонду світових пам'яток.

Фонд надав початкові 1,4 млн дол на відновлення, всього реставраційні роботи обійшлися в 4 млн дол. Завершити роботи вдалося завдяки приватним і церковним пожертвам. Так, король Йорданії і президент Палестини виділили по 150 тис євро кожен.

Святиня терміново потребувала реставрації, яка не проводилася більше 200 років. На пам'ятник руйнівно впливало багато негативних чинників – вологість, чад і кіптяву від свічок.

Реставраційна команда з університету Афін зняла кам'яні плити з фасаду святилища і закласти щілини в кладці храму. Кожна кам'яна плита була очищена від свічковиої сажі і посліду голубів, а потім встановлена ​​на місце. Титанові болти були вставлені в конструкцію для посилення, а фрески і писаний купол храму відреставрували.

Реставратори вирізали невелике віконце в одній з мармурових стін храму, щоб паломники могли побачити первісну скельну породу давньої печери.

Тепер гроші збираються ще на один етап реставрації – на дренажні та каналізаційні труби для стабілізації фундаменту.

Нагадаємо, 27 жовтня 2016 року було піднято мармурову плиту, яка накривала труну Ісуса Христа в Храмі Гробу Господнього в Єрусалимі. Її зрушили з місця вперше з 1555 року.