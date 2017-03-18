В Єрусалимі завершили реставрацію Гробу Господнього

Завтра, 22 березня, відбудеться відкриття відреставрованої каплиці над місцем поховання Христа в храмі Гробу Господнього в Єрусалимі. Реставраційні роботи в Гробі Господньому велися вперше за 200 років, повідомляє видання The Catholic Herald.

"Якби це втручання не відбулося зараз, існував дуже великий ризик того, що міг статися обвал ... Це повна трансформація пам'ятника", – сказала Бонні Бернем з Фонду світових пам'яток.

Роботи велися під керівництвом професора Афінського національного політехнічного університету Антонії Моропулу з весни 2016 року. Проект реалізовувався на пожертвування і обійшовся в $ 4 млн.

Над місцем поховання Ісуса в 1810 році, після руйнівної пожежі, була споруджена каплиця, яка з тих пір жодного разу не реставрувалася. Святиня потребувала термінової уваги після багатьох років впливу факторів навколишнього середовища, таких як вода, вологість і дим від свічок. Переклад bigmir.net.