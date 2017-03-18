Львівська політехніка та австрійські архітектори планують відтворити втрачену дерев’яну церкву св. Михайла у Підгірцях

25 березня ц.р. в Національному університеті “Львівська політехніка” відбудеться Міжнародна науково-практична конференція на тему «Збереження та ревалоризація пам’яток села Підгірці. Відтворення втраченої дерев’яної церкви св. Михайла». Про це інформує прес-служба Національного університету “Львівська політехніка”, інформує dailylviv.com.

Учасниками конференції будуть керівники Львівської облдержадміністрації та обласної ради, директор Національної галереї мистецтв ім.Б.Возницького Тарас Возняк, президент ІКОМОС України Микола Гайда, гості з Австрії — професор Марина Доерінг-Вільямс (Технічний університет Відня), доктор Антон Кранер (Унесритет Інсбрука), архітектор-інженер Герхард Гаузер (Інсбрук), доктор Андреас Венінгер (директор ОЕАД в Україні), очільники та науковці Національного університету «Львівська політехніка» - директор Інституту архітектури професор Богдан Черкес, професор Микола Бевз, багатолітня дослідниця підгорецької спадини доцент Ореста Ремешило-Рибчинська, доценти Ігор Бокало та Олег Рибчинський, директор громадської організації «Шолом-Підгірці» Ігор Кавич.

Заплановано обговорити і схвалити низку питань. Йдеться про Програму ревалоризації пам’яток в с.Підгірці, доопрацювання генерального плану розвитку території села із врахуванням положень розробленої програми та з нанесенням охоронних зон пам’яток та ландшафту, розробку проектної документації з відтворення згорілої дерев'яної церкви Св.Михайла, а також реставраційної документації на відтворення пам’яток та провести їх затвердження, консервацію фундаментів цієї церкви та впорядкування території історичного прицерковного кладовища.

На виставці «Архітектурна та археологічна спадщина с.Підгірці, Бродівського району. Досвід міжнародних досліджень» будуть представлені матеріали спільних досліджень, обмірні креслення архітектурних пам’яток Підгорецького палацово-паркового ансамблю, результати паркової археології, в т.ч. обмірні креслення дерев’яної церкви св. Михайла (згоріла 18 травня 2006 року), виконаних в 2003 році за участю українських та австрійських студентів під керівництвом викладачів Інститутів архітектури Львова та Відня.

Уперше буде виставлено проект відтворення згорілої церкви, виконаної харківським студентом під керівництвом фахівців Інститутів архітектури Львівської політехніки та Харківського Національного університету архітектури та будівництва. Експозиція буде доповнена матеріалами експедицій в заповідник «Стародавній Пліснеськ» за участю фахівців та студентів Львівського національного університету ім.Івана Франка.

Довідка

Унікальною перлиною Львівщини є культурний ландшафт села Підгірці Бродівського району, що розкинулося на низькогірному пасмі Вороняки. Впродовж віків у неповторній спадщині села, в пам’ятках культури, археології та архітектури VІІ — поч.ХХ століть фіксувалася героїчна історія та мистецькі уподобання України, а також Австрії та Польщі.