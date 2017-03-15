У Львові відремонтують аварійну підпірну стіну церкви Івана Золотоустого

16 березня 2017, 10:41 | Реставрація, збереження культурної спадщини | 0 |   | Код для блогу |  | 

У Львові руйнується підпірна стінка храму святителя Івана Золотоустого на вул. Лисенка, 43. Це становить загрозу для пішоходів, тому її вирішили терміново укріпити та відремонтувати, повідомляє прес-служба ЛМР з посиланням на Личаківську районну адміністрацію.

На позаплановому засіданні районної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій вирішили замовити виготовлення проектно-кошторисної документації для виведення підпірної стінки з аварійного стану.

«До 1 квітня документація має бути готова. Приблизно вона буде коштувати 350-400 тис. грн», – розповіла заступник голови Личаківської районної адміністрації Галина Гладяк.

Зволікання з проведенням термінових робіт, повідомляють члени комісії, може призвести до виникнення надзвичайної ситуації і травмування людей. Про це інформує Zaxid.net.

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теги до статті:Реставрація церков на Західній Україні,Храм Івана Золотоустого
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    Полный текст комментариев размещен под 16 частью этого Цикла Александра Андрущенко.

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