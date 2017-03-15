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У Львові відремонтують аварійну підпірну стіну церкви Івана Золотоустого
16 березня 2017, 10:41 | Реставрація, збереження культурної спадщини | 0 | | Код для блогу | |
У Львові руйнується підпірна стінка храму святителя Івана Золотоустого на вул. Лисенка, 43. Це становить загрозу для пішоходів, тому її вирішили терміново укріпити та відремонтувати, повідомляє прес-служба ЛМР з посиланням на Личаківську районну адміністрацію.
На позаплановому засіданні районної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій вирішили замовити виготовлення проектно-кошторисної документації для виведення підпірної стінки з аварійного стану.
«До 1 квітня документація має бути готова. Приблизно вона буде коштувати 350-400 тис. грн», – розповіла заступник голови Личаківської районної адміністрації Галина Гладяк.
Зволікання з проведенням термінових робіт, повідомляють члени комісії, може призвести до виникнення надзвичайної ситуації і травмування людей. Про це інформує Zaxid.net.
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Полный текст комментариев размещен под 16 частью этого Цикла Александра Андрущенко.