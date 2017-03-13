Дрогобичу виділено 300 тис. грн на реставрацію дерев'яної церкви 1661 року

Львівська обласна рада виділила 300 тис. грн на реставрацію (першочергові роботи) пам’ятки архітектури – дерев’яної церкви Воздвиження Чесного Хреста 1661 року побудови у Дрогобичі, повідомляє Drogobych.com.

«З Божою допомогою ми цей процес розпочинаємо і маю велику надію, що наступного року продовжимо, – сказав депутата облради від Дрогобиччини Михайло Задорожний. І додав: «Дякую депутатам обласної ради та ОДА за підтримку моєї пропозиції».



Виборці у коментарях в соціальних мережах пропонують депутатові залучити громаду для контролю за виконанням робіт, закупівлями, щоб кожна виділена гривня була використана за призначенням.

Воздвиженська церква має велику мистецьку цінність як взірець давнього дерев’яного галицького зодчества, і є пам’яткою архітектури національного значення. Побудовали її у ХV столітті. Храм на цьому місці згадується у документах 1496 року. Воздвиженська церква була парафіяльною церквою солеварів.

Існує версія, що вона неодноразово горіла під час татарських набігів. Згодом, у 1661 році дрогобиччани її відбудували, розширили та спорудили на емпорі над бабинцем каплицю св. Івана Хрестителя з виходом на відкриту зовнішню галерею. Таким чином церква стала двоверхою. Зліва від входу до храму є дерев’яні сходи до каплиці. В каплиці був живописний іконостас авторства маляра Стефана Поповича-Медицького. На жаль, іконостас не зберігся до сьогодні. Але збереглися настінні розписи у каплиці.

Інтер’єр церкви вражає суворою простотою та величчю водночас. Живопис датується різними періодами – східний об’єм церкви було розписано у 1613 році, центральний зруб – у 1736 році, а каплицю над бабинцем – у 1672 році, коштом Івана Кобриновича. А у 1735 р. було розписано стіну, що розділяє наву і вівтар.

На жаль, немає точних відомостей щодо авторства храмових розписів, але ймовірно вівтарну частину оздобив маляр Григорій у першій половині XVIІ століття. Варто зазначити, що збережені розписи у вівтарній частині – це особливість Воздвиженської церкви.

Церква Воздвиження Чесного Хреста разом із монументальною дзвіницею, що збудована у формах дерев’яних оборонних веж, утворює гармонійний ансамбль.

У середині ХХ століття богослужіння у храмі припинилися. Згодом його реставрували та перетворили на музейний об’єкт.

Церква розташована на території міської пожежної частини, але на подвір’я храму можуть зайти усі охочі. Однак потрапити до церкви не так просто. Хоч храм і є музеєм, він потребує реставрації, тому практично увесь час він зачинений. Туристи відвідують цю святиню не так часто, та й екскурсії там не проводять. Але все ж ця надзвичайно красива дерев’яна церква була і залишається окрасою Дрогобича. У Воздвиженській церкві проходить богослужіння на другий день Пасхи, на Юрія (6 травня) та на Воздвиження Чесного і Животворящого Хреста Господнього (27 вересня).