Рятують одну із найстаріших ікон XIV-XV ст, яка експонується у Палаці Потоцьких у Львові

У Львові з експозиції залу українського мистецтва у Палаці Потоцьких, що є відділом Львівської національної галереї мистецтв ім. Б. Возницького, уже забрали для проведення необхідних консерваційних заходів одну із найстаріших ікон XIV-XV ст. – Параскеви П’ятниці. Це не зробили вчасно через «об’єктивні причини».

Про це йдеться в офіційній відповіді галереї мистецтв на інформаційний запит ІА ZIK.

Раніше відвідувачі повідомляли, що на експозиції залу українського мистецтва у Палаці Потоцьких, протягом декількох тижнів висить у загрозливому стані одна із найстаріших ікон XIV-XV ст. – Параскеви П’ятниці. Вони зазначили, що ікона у жалюгідному стані: «Дошку покрутило, по всій поверхні численні здуття фарби. Є небезпека осипу безцінного живопису».

Як йдеться у відповіді, зі слів завідувачки відділу європейського мистецтва XIV-ХVIII cт. «Палац Потоцьких» п. О.Козинкевич, до працівників музею відвідувачі зі скаргами щодо незадовільного стан ікони не зверталися.

У галереї також наголосили, що у такому (незадовільному, – ред.) стані збереження твори мистецтва не експонуються.

«При виникненні будь-яких порушень у стані збереження твори передаються для проведення консерваційних заходів, що не було виконано вчасно, через об’єктивні причини. Завідувачка науково-реставраційним відділом І.Дмитрук-Сорохтей довела до відома, що у ЛНГМ ім. Б.Г. Возницького була призначена наказом генерального директора від 1.02.17р. Отримавши повноваження, провела передачу-прийняття цінностей, експонатів, матеріалів і розпочала інвентаризацію та впорядкування реставраційного архіву», – йдеться у документі.

У галереї зазначають, що 20 лютого в експозиційних залах філії Палацу Потоцьких працівники розпочали черговий реставраційний огляд експонатів та опис стану їх збереження: «Було усно домовлено із завідувачем відділом європейського мистецтва XIV-ХVIII ст. «Палац Потоцьких» п. О. Козинкевич про почергове знімання творів, які мають ознаки здуття ґрунтів, розтріскування деревини і т.ін. для прийняття реставраційною радою та здійснення реставраційних заходів над ними».

Як йдеться у документі, одночасно головному зберігачеві фондів Ігорю Хомину повідомили та довели до відома генерального директора про недопустимий стан температурно-вологісного режиму в експозиційних залах, що погіршує стан збереження експонатів. Завідувачка науково-реставраційного відділу І. Дмитрук-Сорохтей подала заяву на ім’я заступника директора з адміністративно-господарської частини Р.Заячківського. Вона запропонувала придбати дистилятор води «для забезпечення існуючих зволожувачів повітря та хімреактивів для очищення їх від осадів води з міського водогону (заява від 23.02.17 вхід.№21).

Того ж дня головний зберігач ЛНГМ ім. Б.Г. Возницького п. І. Хомин, за згодою реставраторів, дав розпорядження вимкнути опалення на експозиційних залах європейського мистецтва XIV-ХVIII ст. «Палац Потоцьких» для зниження температури та підвищення вологості в приміщеннях».

У галереї зазначають з посиланням на реставраторів, які працюють в ЛНГМ ім.Б.Г.Возницького віддавна, що «питання про неналежний стан температурно-вологісного режиму в експозиційних залах Палацу Потоцьких порушувалося реставраторами неодноразово і протягом багатьох років.

«Колишні директори музею на ці звернення відповідали відмовою, мотивуючи занадто високою вартістю спеціальних музейних зволожувачів і відсутністю коштів на їх придбання. Як результат реставраторам роками доводилося боротися з наслідками умов експонування (по кілька разів на рік, особливо в зимовий період, проводилися консерваційні заходи з одними й тими ж творами, зокрема з іконою св. Параскеви П’ятниці), а не займатися превентивною реставрацією як у гідних європейських музеях», – йдеться у відповіді.

У музеї наголошують, що «з обранням нового генерального директора реставратори здійснили чергову спробу вирішити проблему відсутності зволожувачів-кліматизаторів. Головному зберігачу фондів запропоновано донести до генерального директора прохання придбати музейні зволожувачі. Надійшла відповідь, що дане питання буде позитивно вирішене впродовж найближчих кількох тижнів».

Водночас повідомляється, що на даний час експонати, про які йде мова (ікона Параскеви П’ятниці, – ред.), зняті з експозиції для проведення необхідних консерваційних заходів. Автором цієї експозиції є колишній директор ЛНГМ Борис Возницький, який спеціально відібрав, зокрема, й ікону св. Параскеви П’ятниці, для формування залу українського мистецтва, і саме тому вона перебувала тут.