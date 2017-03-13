На Львівщині нищиться пам’ятка національного значення – церква св. Михаїла XVIII ст.

На Львівщині у с. Дмитровичі у Пустомитівському районі на вихідних почали розкопувати тракторами подвір’я пам’ятки національного значення – церкву св. Михаїла XVIII ст. Усі роботи відбуваються без погодження з археологами та іншими відповідними структурами. Таким чином робітники нищать унікальну територію оборонного храму, що оточений валами.

Про це 13 березня у коментарі ІА ZIK повідомив голова Західноукраїнської спілки музейників, директор Історико-краєзнавчого музею м. Винники, краєзнавець Ігор Тимець.

«Цей об’єкт – пам’ятка національного значення, яка датується XVIII ст. Навколо храму є оборонні вали. У суботу там почались роботи щодо відводу води. Але таким чином нищать саму територію, адже для проведення будь-яких робіт має бути згода археологів, відділу охорони історичних пам’яток Львівської ОДА та інших відповідних структур. Не можна копати і нищити об’єкт», – заявив І. Тимець.

Він наголосив, там не досліджений культурний археологічний шар: «Є версія, що на цьому місці стояв інший храм. Відповідно, будь-які роботи, тим більше за допомогою тракторів, недопустимі. Вони мають бути на контролі».

Однак, зазначив краєзнавець, у суботу почалась руйнація – робітники розкопали подвір’я пам’ятки, нібито для відведення води, хоча храм на горбі.

«Такі речі повинні робити за проектом, погодженим з охороною культурної спадщини. Тим більше, це оборонний храм, що оточений валами. Таких дуже мало збереглося. Впустити трактори по цій пам’ятці – це просто його знищення», – наголосив Тимець.

Він повідомив, що виїжджав на об’єкт на вихідні. Крім того, два тижні тому у селі була делегація з охорони культурної спадщини, яка довела до відома настоятеля храму і голову села про те, що церква є пам’яткою національного значення. Виконроб, який виконував роботи, неодноразово працював з охороною культурної спадщини, тому він теж був у курсі справ.

Тимець зазначив, станом на зараз культурний шар є частково знищений: там викопали дренажі півтора-два метри глибиною, поставили колодязі.

Очільник відділу охорони історичних пам’яток Львівської ОДА Ганна Харун повідомила, що поки роботи на об’єкті призупинені до з’ясування всіх обставин, адже немає проекту. Цього тижня вона планує виїхати на місце.