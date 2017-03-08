Мер Дубна просить облраду віддати синагогу для порятунку

10 березня 2017, 10:40 | Реставрація, збереження культурної спадщини | 0 |   | Код для блогу |  | 

Міський голова Дубна Василь Антонюк на будівельній комісії облради попросив депутатів передати у власність Дубенської міськради синагогу та Луцьку браму, історичні будівлі міста, які нині руйнуються, повідомляє УНІАН-релігії.

За словами пана Антонюка, будівлі потрібно рятувати, бо з обласного бюджету на них кошти не виділяють, а місто готове профінансувати їхню реконструкцію. Принаймні замінять дах. Синагогу, яка вже багато років покинута, хочуть пристосувати під музей Голокосту.

Голова комісії облради Микола Кучерук вимагає, щоб Дубно спершу дало гарантії, що в історичні будівлі таки вкладуть кошти. Обласне управління культури впевнене, що дубенський бюджет не зможе самотужки знайти всю потрібну суму. Після дискусії будівельна комісія вирішила доопрацювати питання до наступної сесії. Торік обласна рада вже передала міській раді Дубна Будинок контрактів у центрі міста, який також потребує реконструкції.

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теги до статті:Синагога,Синагога в Дубно
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