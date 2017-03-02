Старовинні церкви "Шевченківського гаю" потребують порятунку

Під час засідання сесії Львівської міської ради 2 березня депутат Валерій Веремчук закликав міського голову Львова Андрія Садового врятувати Музей народної архітектури та побуту ім. Климентія Шептицького у Львові, який перебуває у жалюгідному стані. Про це повідомив кореспондент Гал-інфо з сесійної зали.

Валерій Верехмчук нагадав, що 1 грудня торік депутати присвоїли Музею архітектури і побуту у Львові ім’я Климентія Шептицького. Він наголосив, що тепер варто подбати про стан музею загалом, адже музей буквально потрібно рятувати.

"Улюблене місце львів'ян та гостей міста "Шевченківський гай" перебуває у жалюгідному стані. Сьогодні про критичний стан об’єктів у «Шевченківському гаю» говорять журналісти, мистецтвознавці, етнографи, але не виконавча влада, хоча музей і перебуває у комунальній власності", - сказав Валерій Веремчук.

Він наголосив, що сьогодні замість приділити увагу збереженню унікальних експонатів, в музеї прокладають велодоріжки та планують звести «Візит-центр» за більш як 10 млн грн.

"Кажуть про те, що "Візит-центр" буде візиткою музею, але, зважаючи на стан експонатів ми ризикуємо втратити візитку Львова", - наголосив Веремчук.

Валерій Веремчук звернув увагу на стан дерев'яних церков у музеї.

"У жахливому стані більшість об'єктів. Для прикладу, церква Св. Параскеви зі села Стоянів 1820 року зведення: діри на даху цього старовинного храму залатані руберойдом. В далекому 1820 році таких матеріалів не знали. Ще одна церква - Св. Арх. Михаїла 1863 року. В даху церкви діра, крізь яку одно небо.

А от дані, які наводить Борис Рибак, який був директором музею понад 15 років. За його словами, близько 40% об'єктів «Шевченківського гаю» в жахливому стані: стоять без даху, падають крокви, прогнивають стелі, нищиться підлога, більша частина території неупорядкована. Ще 30 об’єктів за 20 років зникли під впливом часу та недогляду. Тож про які "Візит-центри"і ресторани за мільйони ми говоримо?", – наголосив Валерій Веремчук.

Валерій Веремчук закликав долучити до процесу інвентаризації експертів та представників культурних товариств Лемківщини, Бойківщини та Гуцульщини.

"Це дозволить напрацювати покроковий план дій, виділення коштів для порятунку безцінних експонатів, які зберігають пам’ять про наших предків", – наголосив Валерій Веремчук.

Своєю чергою міський голова Львова Андрій Садовий заявив, що погоджується із депутатом і переконаний, що його підтримає і депутатський корпус.

За його словами, бюджетна комісія повинна розглянути можливість додаткового виділення коштів на порятунок об'єктів музею.

Він доручив заступнику Андрію Москаленку зайнятися цим питанням.