- Новини
- Ексклюзив
- Точка зору
- Моніторинг
- Студії
- Сакральна культура
- Довідник релігій
- Ресурси
- Теми
- Проекти
- Про нас
Московський Патріархат створювали агенти НКДБ, - документи СБУ
12 грудня 2017, 10:51 | Історія, археологія | 1 | | Код для блогу | |
Помісний Собор Російської Православної Церкви, на якому в 1945 році був обраний московський Патріарх, проходив під контролем Народного комісаріату державної безпеки (НКДБ), що був попередником КДБ СРСР.
Про це свідчать архівні документи колишнього управління КДБ України, з яких Служба безпеки України зняла гриф таємності, і які тепер у вигляді фотокопій публікуються і обговорюються в соціальних мережах, повідомляє Еспресо ТВ з посиланням на російське видання Znak.
Як стало відомо РІСУ, документи виявив львівський історик Роман Скакун у 9-му фонді архіву СБУ в Києві. Фотокопії матеріалів він відіслав російським колегам, які досліджують цю тематику.
З розсекречених документів випливає, що НКДБ СРСР і його підрозділи в союзних і автономних республіках, краях і областях займалися підбором кандидатів для участі в Соборі з представників духовництва й мирян. З цією метою потрібно було намітити "осіб, що мають релігійний авторитет серед духовенства і віруючих і в той же час перевірених на агентурної або патріотичній роботі".
"Важливо забезпечити, щоб в числі намічених кандидатів переважали агенти НКДБ, здатні провести на Соборі потрібну нам лінію", - йдеться в листі, направленому в вересні 1944 року на місця за підписом начальника 2-го управління НКДБ СРСР Федотова і керівника п'ятого відділу 2-го управління Карпова.
Довідка:1943 року у відповідь на відновлення дільності православних церков на територіях СРСР, окупованих військами гітлерівської коаліції, Сталін з пропагандистською метою прийняв рішення зняти заборону на діяльність РПЦ.
Помісний Собор, який пройшов взимку 1945 року, прийняв положення про управління Російською Православною Церквою і відкритим голосуванням обрав Патріархом Московським і всієї Русі митрополита Ленінградського Алексія (Симанського). Окрім того, собор затвердив власне назву Російської Православної Церкви.
Зміст документів
Рейтинг
0
0
додати коментар
- 12 грудня 2017, 11:27| Коментувати коментар
Для кого ця інформація розрахована, яка структура в часи СРСР була не підконтрольна КГБ. Зато заголовк статті показує що вот хто такі МП. Дорогі журналісти будь-те професіоналами а не займайтесь зомбо невіглаством
Залишати коментарі можуть тільки зареєстровані відвідувачі Ввійти
Останні новини
Військові капелани УГКЦ на з’їзді обговорюють, як покращити служіння для військовослужбовців та їхніх рідних | 12 грудня 2017, 13:15 | Віра і зброя |
«Ніхто не має мандату на насилля − ні влада, ні опозиція», − Глава УГКЦ | 12 грудня 2017, 13:05 | УГКЦ |
Блогер розповіла, як РПЦ "зомбує" населення Донбасу | 12 грудня 2017, 11:50 | Релігія і політика |
Запорізька єпархія УПЦ (МП) оголосила конкурс на кращого сніговика | 12 грудня 2017, 11:25 | УПЦ (МП) |
Московський Патріархат створювали агенти НКДБ, - документи СБУ | 12 грудня 2017, 10:51 | Історія, археологія |
Останні коментарі
- 12 грудня 2017, 12:38
"Степова говорить, що якщо на Донбас зайдуть військові і миротворці – там буде величезна кількість загиблих, тому що православних фанатиків священики будуть направляти на те, щоб вони йшли і |
- 12 грудня 2017, 11:27
Іншими словами, оте - що сталося у 1943 р. - "відродження" та, відповідно, вся ця т. зв. "канонічність" сучасної РПЦ МП прямо восходить до суперкривавого та войовничо-богоборчого |
- 12 грудня 2017, 11:27
Для кого ця інформація розрахована, яка структура в часи СРСР була не підконтрольна КГБ. Зато заголовк статті показує що вот хто такі МП. Дорогі журналісти будь-те професіоналами а не займайтесь |
- 12 грудня 2017, 11:15
І тут, напевно, слід дещо зауважити й наголосити. Й, зокрема, те, що досить символічно і знаково, що святкуванню Христового Різдва і якраз 25 грудня безпосередньо передує (а за Новим стилем іноді |
- 12 грудня 2017, 10:23
Я Вам не дорогой, приберегите свои фамильярности для других случаев. Меня радует что Вас наконец-то осенило. |
Популярні статті місяця
1 грудня 2017, 18:19 | Міжправославні стосунки | 11 грудня 2017, 23:03
Москві довіряти не можна, – Патріарх Філарет про лист до російського єпископату
17 листопада 2017, 11:45 | УПЦ (МП) | 29 листопада 2017, 21:37
8 грудня 2017, 10:08 | Інтерв'ю | | 12 грудня 2017, 10:23
Архиєпископ Євстратій (Зоря): “Ми залишаємося відкриті до діалогу, предмет якого – єдина Помісна Церква” (част. 1)
24 листопада 2017, 18:33 | Міжнародні відносини | 26 листопада 2017, 14:08
Комісію для укладення конкордату між Україною і Ватиканом створили при МЗС
18 листопада 2017, 07:51 | УГКЦ | 23 листопада 2017, 12:18
Патріарх УГКЦ освятив меморіал жертвам псевдособору 1946 року
Коментарі