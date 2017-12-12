Московський Патріархат створювали агенти НКДБ, - документи СБУ

12 грудня 2017, 10:51 | Історія, археологія | 1 |   | Код для блогу |  | 

Помісний Собор Російської Православної Церкви, на якому в 1945 році був обраний московський Патріарх, проходив під контролем Народного комісаріату державної безпеки (НКДБ), що був попередником КДБ СРСР.

Про це свідчать архівні документи колишнього управління КДБ України, з яких Служба безпеки України зняла гриф таємності, і які тепер у вигляді фотокопій публікуються і обговорюються в соціальних мережах, повідомляє Еспресо ТВ з посиланням на російське видання Znak.

Як стало відомо РІСУ, документи виявив львівський історик Роман Скакун у 9-му фонді архіву СБУ в Києві. Фотокопії матеріалів він відіслав російським колегам, які досліджують цю тематику.

З розсекречених документів випливає, що НКДБ СРСР і його підрозділи в союзних і автономних республіках, краях і областях займалися підбором кандидатів для участі в Соборі з представників духовництва й мирян. З цією метою потрібно було намітити "осіб, що мають релігійний авторитет серед духовенства і віруючих і в той же час перевірених на агентурної або патріотичній роботі".

"Важливо забезпечити, щоб в числі намічених кандидатів переважали агенти НКДБ, здатні провести на Соборі потрібну нам лінію", - йдеться в листі, направленому в вересні 1944 року на місця за підписом начальника 2-го управління НКДБ СРСР Федотова і керівника п'ятого відділу 2-го управління Карпова.

Довідка:1943 року у відповідь на відновлення дільності православних церков на територіях СРСР, окупованих військами гітлерівської коаліції, Сталін з пропагандистською метою прийняв рішення зняти заборону на діяльність РПЦ.

Помісний Собор, який пройшов взимку 1945 року, прийняв положення про управління Російською Православною Церквою і відкритим голосуванням обрав Патріархом Московським і всієї Русі митрополита Ленінградського Алексія (Симанського). Окрім того, собор затвердив власне назву Російської Православної Церкви.

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теги до статті:Архіви СБУ,Державно-конфесійні стосунки,Історична пам'ять,Історія РПЦ,КГБ,РПЦ
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Коментарі

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  • Олександр Онисько | 12 грудня 2017, 11:27
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    Для кого ця інформація розрахована, яка структура в часи СРСР була не підконтрольна КГБ. Зато заголовк статті показує що вот хто такі МП. Дорогі журналісти будь-те професіоналами а не займайтесь зомбо невіглаством

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  • Олександр Онисько | 12 грудня 2017, 11:27

    Для кого ця інформація розрахована, яка структура в часи СРСР була не підконтрольна КГБ. Зато заголовк статті показує що вот хто такі МП. Дорогі журналісти будь-те професіоналами а не займайтесь

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