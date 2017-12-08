На Вінничині знайшли забуту могилу священика часів УНР

У м.Гнівані Тиврівського району на Вінниччині учні школи-гімназії №2 на чолі із учителем історії Ковалем О.І. віднайшли могилу воїна-капелана Української Галицької Армії отця Володимира Ванчицького. Про це повідомляє Інформаційна Вінничина. Справжність поховання вже підтвердив правнук діяча УГА Юрій, який проживає у Києві. Він прибув до Гнівані і разом із краєзнавцями відвідав могилу предка.

Про Володимира Ванчицького відомо, що він мав звання підпоручика та був польовим духівником воїнів УГА. Народився майбутній капелан 1875 року в с.Красному Скалатського повіту на Тернопільщині. Навчався У Тернополі та Львові. 1901 року був висвячений митрополитом Андреєм Шептицьким. Очолював Демократичну партію, товариство «Сільський господар», філію товариства «Просвіта». З утворенням Української Галицької Армії став на шлях боротьби за вільну Україну. Воював у 14 Станіславській бригаді ІІІ корпусу УГА. Ця бригада прославилась у Чортківській офензиві, визволенні Жмеринки, Вінниці, Гнівані, Витави від більшовиків. На березень 1919 року в складі УГА були 126 тисяч вояків, в січні 1920 року - 22 тисячі. Близько 40 тисяч загинули від висипного тифу на Вінниччині. За свідченнями очевидців у Витаві може бути 500 загиблих. Помер Володимир Ванчицький 15 листопада 1919 року.

Забуте поховання капелана УГКЦ шукали в рамках відзначення в країні 100-річчя Української революції.