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У Єгипті з гробниці дістали мумію віком 3,5 тисячі років
11 грудня 2017, 09:29 | Історія, археологія | 0 | | Код для блогу | |
Єгипетська влада показали вміст раніше не дослідженої гробниці в стародавньому місті Луксор на Нілі. Поховання було зроблено близько 3,5 тисяч років тому. Археологи виявили мумію, імовірно, високопосадовця епохи Нового царства, передає УНІАН з посиланням на Бі-Бі-Сі.
Точне ім'я похованого в гробниці чоловіка не відоме, однак у міністерстві у справах старожитностей кажуть, що у них є два припущення. Це міг бути чоловік по імені Джехуті Міс, чиє ім'я викарбувано на одній зі стін, або це може бути писар по імені Мааті - це ім'я, а також ім'я його дружини Міхи, написані на похоронних судинах.
У гробниці збереглися фігурки, дерев'яні маски і яскраві розписи на стінах.
Міністерство у справах старожитностей Єгипту заявило, що ця і ще одна гробниці були виявлені німецьким археологом ще в 1990-і, проте донедавна вони залишалися недоторканими. Інша могила також була розкрита лише нещодавно, і поки тривають розкопки.
Гробниці знаходяться в некрополі Дра-Абул-Нага, де ховали високопоставлених єгиптян. Він знаходиться поруч із Долиною царів, де поховані багато фараонів Стародавнього Єгипту.
У вересні археологи виявили гробницю королівського ювеліра біля Луксора. У гробниці, яка також відноситься до часів Нового царства, була встановлена статуя ювеліра Аменемхата, що сидить поруч з дружиною.
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