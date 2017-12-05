- Новини
- Ексклюзив
- Точка зору
- Моніторинг
- Студії
- Сакральна культура
- Довідник релігій
- Ресурси
- Теми
- Проекти
- Про нас
Дрон виявив храм часів стародавньої держави Ідумея
5 грудня 2017, 11:52 | Історія, археологія | 0 | | Код для блогу | |
Ізраїльські археологи виявили за допомогою дрона руїни храму часів стародавньої держави Ідумея. Він знаходиться в районі Лахіша в передгір'ї Шефела, повідомляє проект "Єврейські новини" з посиланням на Управління стародавностей Ізраїлю.
Споруда, ймовірно, була зруйнована в II тисячолітті до н.е. під час завоювання Ідумеї іудейською династією Хасмонеїв. Тоді все ідумейське населення навернули в іудаїзм.
Зйомки з дрона допомогли визначити, що окремі камені з висоти виглядають як велика споруда. Після цього археологи приступили до розкопок.
Вони знайшли кам'яні посудини для пахощів. На одному з них висічено барельєф із зображенням биків і місяця. Серед інших знахідок – ритуальні глиняні посудини і масляні лампи, завезені з Греції, а також резервуари для обмивання.
«Якщо це дійсно ідумейський палац або храм, це рідкісна і цікава знахідка. Подібні споруди можна перерахувати на пальцях однієї руки», – заявили керівники розкопок.
Рейтинг
0
0
додати коментар
Залишати коментарі можуть тільки зареєстровані відвідувачі Ввійти
Останні новини
В УПЦ (МП) прокоментували участь Путіна на Архиєрейському Соборі в Москві | 5 грудня 2017, 16:02 | УПЦ (МП) |
На Прикарпатті знімуть український фільм про Святого Миколая «Грудневий казка» | 5 грудня 2017, 15:55 | Релігія та культура |
ВРУ розгляне закон про скасування перереєстрації релігійних організацій | 5 грудня 2017, 13:57 | Законодавство |
«Статут УПЦ не суперечить статуту РПЦ», – речник УПЦ (МП) | 5 грудня 2017, 13:41 | УПЦ (МП) |
Представники УПЦ (МП) озвучили свою весію написання листа Патріарха Філарета до РПЦ | 5 грудня 2017, 13:21 | Міжправославні стосунки |
Останні коментарі
- 5 грудня 2017, 17:41
"А чому ж такі відсталі православні країни???" Й, до речі, ця РІЗНИЦЯ дуже наочно видна, зокрема, на прикладі тих європейських країн, котрі на почату 90-х рр. ХХ ст. "покинули" |
- 5 грудня 2017, 16:30
10 канонічних православних церков святкують Рождество Христово 25-го грудня.В тому числі Матірня Прав.Церква Греції ,Стамбульська Прав.Церква...Дуже православні греки приймають в своє лоно лютеран |
- 5 грудня 2017, 12:07 |
- 5 грудня 2017, 12:05
Так, так, це очевидно... розкол їм просто вже сниться і все робиться, щоб його досягти... |
- 5 грудня 2017, 11:25
Гадаю, тут мається на увазі, насамперед, єдність самої УПЦ КП. Тим паче, що ніяк не можна виключати й тієї обставини, що, "спровокувавши" керівництво КП на прямий діалог з РПЦ, у |
Популярні статті місяця
7 листопада 2017, 09:47 | Міжнародні відносини | 15 листопада 2017, 19:58
"А також костели і парафіяльний будинок", - Ващиковський розповів, чого Польща хоче від України
17 листопада 2017, 11:45 | УПЦ (МП) | 29 листопада 2017, 21:37
1 грудня 2017, 18:19 | Міжправославні стосунки | 3 грудня 2017, 11:34
Москві довіряти не можна, – Патріарх Філарет про лист до російського єпископату
24 листопада 2017, 18:33 | Міжнародні відносини | 26 листопада 2017, 14:08
Комісію для укладення конкордату між Україною і Ватиканом створили при МЗС
2 грудня 2017, 18:06 | Харизмати | 3 грудня 2017, 19:07
Нове об’єднання протестантських церков закликає християн до більшої політичної активності
Коментарі