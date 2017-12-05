Дрон виявив храм часів стародавньої держави Ідумея

Ізраїльські археологи виявили за допомогою дрона руїни храму часів стародавньої держави Ідумея. Він знаходиться в районі Лахіша в передгір'ї Шефела, повідомляє проект "Єврейські новини" з посиланням на Управління стародавностей Ізраїлю.

Споруда, ймовірно, була зруйнована в II тисячолітті до н.е. під час завоювання Ідумеї іудейською династією Хасмонеїв. Тоді все ідумейське населення навернули в іудаїзм.

Зйомки з дрона допомогли визначити, що окремі камені з висоти виглядають як велика споруда. Після цього археологи приступили до розкопок.

Вони знайшли кам'яні посудини для пахощів. На одному з них висічено барельєф із зображенням биків і місяця. Серед інших знахідок – ритуальні глиняні посудини і масляні лампи, завезені з Греції, а також резервуари для обмивання.

«Якщо це дійсно ідумейський палац або храм, це рідкісна і цікава знахідка. Подібні споруди можна перерахувати на пальцях однієї руки», – заявили керівники розкопок.